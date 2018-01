5 artistas que nos urge ver en un medio tiempo del Super Bowl

La NFL tiene la personalidad más rockera de todos los deportes y el SB se ha vuelto cada vez más suave, ¡basta!

Justin Tmberlake será el encargado de animar el medio tiempo del Super Bowl LII, con lo que se continuará la tradición de la última década de presentar artistas pop que sirvan para redondear la tarde de convivencia y en gran medida, para acercar al futbol americano a personas que normalmente no verían el partido.

Con este joven que ya tuvo una fuerte “escena” en 2004, se confirma la tendencia de suavizar la imagen ruda del deporte como se hizo ya con Lady Gaga, Madonna, Black Eyed Peas, Bruno Mars, Beyoncé y Katy Perry.

Lejos han quedado los espectáculos de artistas con los que el aficionado al futbol americano, principalmente de extirpe rockera, se identificaba, como The Who, Paul McCartney, Prince, U2, Tom Petty, The Rolling Stones o Bruce Springsteen.

Por ello, hoy te damos cinco espectáculos que urge que la NFL tome en cuenta para presentarse en el medio tiempo del Super Bowl y devolverle su identidad de deporte rudo, porque de lentejuelas y tiburones inflables, ya tuvimos demasiado.

1- Pearl Jam

2- Radiohead

3- Muse

4- Metallica

5- Foo Fighters