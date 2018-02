La esperada respuesta de Jesús Martínez a los ataques de Televisa

"Nuestros ideales no se negocian", dijo el empresario quien también acusó a la televisora de 'malinformar'

PACHUCA, México -Tras el reportaje que presentó Televisa Deportes sobre el Grupo Pachuca, Jesús Martínez aseguró que los señalamientos se dan luego de no estar de acuerdo con la propuesta hecha por las televisoras sobre los derechos de la selección mexicana.

Martínez lamentó que se malinforme a la afición sobre los acuerdos de Grupo Pachuca con el gobierno del estado, aclarando que hay un comodato por 99 años con el compromiso que los Tuzos se quedaran en el Estadio Hidalgo.

“Nuestra postura siempre ha sido en estos años de esfuerzo, trabajo e inversión para nuestro país y el futbol, es que no estamos en contra de la industria del futbol, somos un grupo que siempre nos ha gustado construir, no destruir y así seguirá nuestra filosofía por muchos años más.

“Nuestra postura fue diferente a lo que ellos estaban proponiendo como un proceso de la licitación de los derechos de la selección, y en la cual nosotros buscábamos tener mayores ingresos cada uno de los equipos de futbol, porque si se tienen más ingresos habrá más espectáculo y un círculo virtuoso“, afirmó Martínez.

“En muchas otras hemos estado de acuerdo con nuestros compañeros, en ésta no y ese es uno de los motivos por lo cual este grupo y en lo personal estamos siendo señalados. Nuestros ideales no se negocian, nosotros vamos a seguir tratando de construir lazos para un México mejor y para una mejor industria del futbol”.

Martínez recordó que el modelo de Grupo Pachuca está desde 2009 como un caso de éxito en el IPADE y que ha sido invitado a Harvard para hablar sobre el mismo.

“Por qué no se le va a donar a una empresa que está haciendo bien para la educación, para el deporte y para alejar a los niños de los vicios. Esto es un orgullo para México. No había nada en Pachuca en el aspecto deportivo. Nadie nos ha regalado nada, nadie me ha regalado nada ni a mí, ni a mi familia, ni al grupo ni a mis socios, así de fácil”, comentó el empresario.

¡Sí fue por los derechos de transmisión del Tri! 🇲🇽 Jesús Martínez aclara su situación y dice llevarse bien con Azcárraga y Salinas… 🎥 | @fotocarlos28 https://t.co/g2IgcrHiBX pic.twitter.com/qZnzzgE3fK — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 31, 2018