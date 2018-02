Un año que pareció un siglo: Trump en el poder

Por Javier Sierra, columnista del Sierra Club

“Amo a los hispanos”, mintió un mal día Donald Trump como celebración del Cinco de Mayo. Hay amores que matan, porque la comunidad hispana ha sufrido lo indecible durante este primer año de Trump en el poder.

El caos de la presidencia de Trump se puede resumir en la palabra más famosa que ha usado en estos 12 meses, “shithole”, o “países de mierda”, en referencia a El Salvador, Haití y todo el continente africano durante una reunión bipartidista sobre la política migratoria. ¿Se da cuenta Trump que su propia madre emigró a Estados Unidos escapando de la extrema pobreza en Escocia?

La intransigencia de Trump causó el cierre del gobierno federal. Y hasta la fecha, sigue condicionando la renovación del DREAM Act y el futuro de 800 mil jóvenes inmigrantes (los “soñadores”) a que el Congreso acceda a entregar $25,000 millones para construir su racista muro fronterizo ¿Recuerdan cuando Trump prometió que México iba a pagar el muro?

Irreparable también sería el daño si Trump cumple su amenaza de deportar a 200 mil salvadoreños acogidos al Estatus de Protección Temporal que les ha permitido vivir en Estados Unidos desde 2001.

En esta atmósfera xenófoba y racista los hispanos temen por su seguridad física. Una reciente encuesta de Latino Decisions reveló que el 64% de los hispanos se ha sentido maltratado por las autoridades. El 57% se siente menos seguro tras el triunfo de Trump y un 72% cree que tras la elección los blancos se comportan de manera más discriminatoria y furiosa contra ellos.

Los hispanos también tienen que sentir su salud amenazada tras el peor asalto contra las salvaguardas ambientales en la historia del país. La administración Trump es la autora de, entre otros, de los siguientes desmanes:

—El debilitamiento de los estándares de limpieza del aire y el agua.

—La apertura de prácticamente la totalidad de las costas del país a las explotaciones petroleras.

—El abusivo encarecimiento del acceso a los parques nacionales, que hará imposible a millones de hispanos visitar estos magníficos parajes.

No es ninguna sorpresa que Trump tenga los peores índices de popularidad en el primer año de cualquier presidente. El país apoya abrumadoramente una política migratoria humana y justa, incluyendo un acceso a la ciudadanía para los “Soñadores”; construir puentes y no muros con el resto del mundo; no dar la espalda a Puerto Rico tras la peor catástrofe de su historia, y sobre todo, tratar a todos los habitantes de este país con dignidad y decencia, algo que echamos dolorosamente de menos.

Javier Sierra es columnista del Sierra Club. Sígalo en Twitter @javier_SC