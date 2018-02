Agenda de LA: los eventos que no te puedes perder

El Conga Room celebra su 20 amiversario con buena salsa mientras que Blanca Nieves cumple 80 años con su propia fiesta

Jueves 1

Concierto de salsa

Este año, el Conga Room celebra 20 años de existencia y para dar comienzo a los festejos, esta noche se efectuará el Salsa Extravaganza en el Microsoft Theatre (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles), el primero de una serie de eventos que se desarrollarán a lo largo del año. En el show de hoy actuarán la leyenda de la salsa, Gilberto Santa Rosa al lado de los colombianos del Grupo Niche, y como invitado especial Jerry Rivera. 8 pm. Boletos $55 a $180. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Documental rockero

El documental “Panoramas”, dirigido por Rodrigo Guardiola y Gabriel Cruz Rivas, es una visión introspectiva hacia Zoé, una de las bandas de rock alternativo más relevantes de América Latina. Relata el viaje de los años que fueron decisivos en la vida de este grupo mexicano. El equipo que hizo este trabajo viajó durante dos años con estos rockeros para registrar el tour más extenso así como los logros que los llevaron a ser reconocidos fuera de su país. La proyección será en el Ricardo Montalban Theatre (1615 Vine St., Los Angeles). 7 pm. Boletos $13. Informes (323) 871-2420 y themontalban.com.

Rock latino

El Bricks Restaurant Sport Bar (3626 Fruitland Ave., Maywood) será escenario del concierto de una de las bandas de rock más representativas de la escena alternativa mexicana, La Castañeda. Con El Fausto y la banda local Miércoles de Ceniza como invitados. 8:30 pm. Boletos en preventa $20; en la puerta $25. Informes ticketon.com y galeriaalternativa.com.

Plática sobre inmigración

El doctor David E. Hayes-Bautista, profesor de medicina y director del Center for the Study of Latino Health and Culture de la escuela de medicina de UCLA, es el orador invitado de Plática: A Mexican Forty-Niner in the California Gold Rush, que tendrá lugar en LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles). Se hablará del viaje de Justo Veytia, un migrante que dejó Guadalajara, México, en 1849 para buscar fortuna en los campos de oro de California. Durante su recorrido de 18 meses, escribió un diario que ahora ofrece una perspectiva de los cambios que estaba experimentando la población hispanohablante. 7 pm. Entrada gratis. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Nueva exhibición

El Petersen Automotive Museum (6060 Wilshire Blvd., Los Angeles) dará comienzo a la exhibición “Porsche Effect”, que celebra los 70 años de la existencia de este vehículo y de sus contribuciones a la ingeniería automovilística y a los deportes de autos. Esta noche se efectuará una recepción que incluye un panel de discusión curado por algunos de los más grandes nombres de la marca Porsche. La exhibición incluye 50 de los carros más icónicos de esta empresa y estará disponible al público partir del viernes. El evento de hoy es a las 6 pm. Termina el 27 de enero de 2019. Boletos para la muestra $8 a $16. Informes (323) 930-2277 y petersen.org.

Viernes 2

Noche de trova

En la primera noche de conciertos de trova del año que se realiza en el Center for the Arts (2225 Colorado Blvd., Los Angeles), actúan los cantantes Esteban León, Tomas Cadena y Jorge Negrete, quienes interpretarán sus melodías más conocidas, así como las clásicas de este género. 8:45 pm. Boletos $15. Informes (323) 561-3044 y cfaer.org.

Tarde de cuentos

Como parte de la exhibición “Axé Bahia: The Power of Art in an Afro-Brazilian Metropolis”, que se presenta en el Fowler Museum de la UCLA (308 Charles E. Young Dr., N., Los Angeles), se llevará a cabo una actividad interactiva para niños de todas las edades. Los educadores del museo llevaran a los asistentes a un recorrido por Brasil a través del cuento “1, 2, 3 Suddenly in Brazil: The Ribbons of Bonfim”, de Cristina Falcón Maldonado y Marta Fábrega. Luego de la lectura del libro habrá actividades manuales con cinta de Bonfim. De 11:30 am a 12:30 pm. Gratis. Estacionamiento disponible en el Lot 4, 221 Westwood Plaza, de UCLA; $12 todo el día. Informes (310) 825-4361 y fowler.ucla.edu.

Teatro latino

Los chicos de Culture Clash presentan “Sapo”, una obra de teatro en la que participa el grupo musical Buyepongo, y que está ligeramente basada en “The Frogs”, de Aristófanes. Tiene lugar en San Francisco, a mediados de lo 70, cuando un joven banda de música chicana llamada Sapo, que usa el cabello tipo afro, con pantalones a la cadera y chalecos, se propone superar el éxito de Santana con su propio estilo musical latino acústico. Un productor, cuyo nombre también es Sapo, les promete grabar un disco solo si se vienen a vivir a Los Angeles. Las presentaciones son en la Getty Villa (17985 Pacific Coast Highway, Pacific Palisades). También el viernes 16. No apta para menores del 13 años. 8 pm. Boletos $20. Informes (310) 440-7300 y getty.edu.

Celebración de Snow White

La cinta “Snow White and the Seven Dwarfs” cumple 80 años de haber sido filmada, y para celebrarlo El Capital Theatre (6838 Hollywood Blvd., Los Angeles) la proyectará durante una semana, con la aparición en el escenario de la mismísima Blancanieves antes de las funciones de las 10 am, 1, 4 y 7 pm. Es película es el primer largometraje animado que se hizo en el mundo y también la primer producción de los estudios de animación de Disney. Asimismo, fue la primera en inglés, la primera en Technicolor y la primera hecha en Estados Unidos. Llegó a los cines en febrero de 1938. Termina el jueves. Boletos $10 a $22. Informes (800) 347-6396 y elcapitantheatre.com.

Miércoles 7

Música para niños

El Santa Monica Place (395 Santa Monica Place, Santa Monica) llevará a cabo su Kidz Rock Family Concert, que conduce la artista de música pop, Twinkle. Como todos los shows de esta serie, se contará con invitados especiales. En esta ocasión se presenta el dúo Andrew & Polly. 11 am. El concierto se efectúa en el tercer piso en el área de comida. Gratis. Informes (310) 499-2928 y santamonicaplace.com.