Esto dijo Andrea Legarreta tras el revuelo que desató la foto de sus piernas

La conductora se manifestó al respecto sobre la sensual imagen que ha generado miles de comentarios

Luego del revuelo que causó Andrea Legarreta en Instagram tras compartir una atrevida imagen en donde muestra sus torneadas piernas, la conductora de ‘Hoy’ decidió hablar sobre los comentarios que le pusieron algunos seguidores en la instantánea.

“Lo que me da mucha gracia es que, en general, siempre utilizó vestidos cortos. Ese es un vestido corto que al subir las piernas sobre la mesa pues, evidentemente, se ve más corto, pero no se ve nada, yo creo que es la luz la que hace que se vea como una foto sensual, pero no se me ve nada, no es nada que no vean aquí todos los días”, declaró Andrea durante la emisión del programa y citado posteriormente por la revista Quién.

Aunque la esposa de Erik Rubín generó miles de comentarios halagando su belleza, también hubo quienes la criticaron por publicar ese tipo de imágenes a “su edad”, cuestionándole lo que podrían pensar sus hijas.

Te puede interesar: FOTO: Las piernas de Andrea Legarreta enloquecen a sus fans de Instagram

Al respecto, Legarreta comentó lo siguiente: “(Mis hijas) pensarán que le hecho ganas en el gimnasio, pensarán que para mi edad no estoy tan mal y pensarán que no se me ve nada y no tengo nada de qué avergonzarme”, finalizó.