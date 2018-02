Charlie Puth habla sobre la intensa relación que vivió con Selena Gomez

Parece que la novia de Justin Bieber es una mujer difícil de olvidar...

A pesar de la discreción y la timidez de las que ha venido haciendo gala tradicionalmente en lo que a sus asuntos más íntimos se refiere, en esta ocasión el cantante Charlie Puth no ha tenido reparo alguno a la hora de abordar un tema tan delicado y personal como la “breve pero intensa” relación sentimental que mantuvo hace casi dos años con la también intérprete Selena Gomez, fruto de una estrecha conexión personal que, como revela el artista, queda claramente patente en su dueto ‘We Don’t Talk Anymore’.

“No soy de los que cuenta este tipo de cosas, pero lo que está claro es que una canción de esta naturaleza solo puede sonar real y auténtica si existe algo más entre los artistas que la cantan. Y eso es lo que me estaba pasando con Selena en ese momento. Fue algo muy breve, pequeño pero intenso, que me dejó marcado”, se ha sincerado en conversación con la revista Billboard.

Dejando ya directamente de lado la asociación entre la complicidad tan especial que compartían los dos artistas y el rotundo éxito que cosechó el citado tema, el cantautor ha pasado a hablar directamente sobre la profunda decepción que se llevó en la recta final del idilio, cuando -en sus propias palabras-, se percató de que no era el único chico en la “mente” de la estrella del pop.

“La verdad es que llegué a una situación que me estaba volviendo loco. Voy a tratar de expresarlo de la mejor forma posible: no es que yo fuera la única persona que ella tenía en mente en esos momentos. Y yo sabía perfectamente a lo que me estaba exponiendo, al terreno en que me estaba metiendo”, ha confesado en la misma entrevista, antes de sacar a relucir su lado más amistoso y cordial para reconocer que, pese a todo, fue un “placer” trabajar con Selena, quien posteriormente inició un romance con The Weeknd y, meses más tarde, protagonizó una sorprendente reconciliación con Justin Bieber semanas después de confirmarse la ruptura.

“Fue como coger una pala y empezar a meter en un cubo todo tipo de emociones, y la verdad es que ella aportó una gran sensibilidad y una gran variedad de sentimientos a la canción. Fue un placer trabajar con ella. Por eso me encanta interpretar la canción siempre que puedo, aunque provenga de una etapa oscura de mi vida“, ha aseverado sobre tan turbulento período.