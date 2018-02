Foto de anciano que velaba solo a su esposa en Saltillo, se hizo viral en Facebook

Tras la publicación en redes sociales, la comunidad de volcó a acompañarlo para darle el último adiós a su esposa, incluso la policías llegaron al lugar

MÉXICO – La fotografia de un hombre de 70 años que velaba en soledad a su esposa en la ciudad de Saltillo, Coahuila se hizo viral en Facebook y la respuesta de la comunidad no se hizo esperar y cientos de personas llegaron a la funeraria para acompañar y dar sus condolencias al anciano.

La imagen compartida por la voluntaria Sandra Pineda en su cuenta de Facebook conmovió, no solo a la comunidad , sino a todos los mexicanos que vieron la imagen del anciano que se encontraba solo velando a su esposa Mary.

En la imagen se ve el féretro que guarda los restos de Doña Mary, sin velas o cirios como se acostumbra en los velorios, tampoco hay flores, pero sí están las sillas vacías y en la esquina se ve al anciano solo, con el dolor de haber perdido a su esposa y sin recibir el apoyo de alguna otra persona.

“Don Ramón no tiene a nadie. Ni dinero. Así que no tienen ni café. Ni pan y ni una flor me da tristeza”, escribió la mujer en su red social, junto a la fotografía del anciano en la funeraria.

La fotografía conmovió a la población de Saltillo, que se volcó a la funeraria para acompañar a Don Ramón, donde las personas se contaban por cientos, incluso ya no cabían en el lugar.

Las personas llevaron café, pan, arreglos florales y también le dieron dinero a Don Ramón para los gastos funerarios y para que lo que necesitara el hombre, que sobrevive con la pensión que recibe.

Incluso policías de la ciudad acudieron a la funeraria para dar las condolencias a Don Ramón y llevaron flores y también apoyaron con recursos económicos.

Sandra Pineda, es una voluntaria que recorre hospitales y en su cuenta de Facebook pide apoyo para los necesitados, como el caso de Don Ramón, al que le dio seguimiento. Ella logró recuaudar $400 dólares para el anciano.

Ahora, Don Ramón tendrá que hacerse cargo de su hijo “Ramoncito”, de 33 años, con capacidades diferentes, y que sufre de ataques epilépticos.

Doña Mary murió tras estar un mes internada tras una caída que le provocó fractura de cadera. Don Ramón estuvo con ella la mayor parte del tiempo.

Tras ver la convocatoria que tuvo su llamado, Sandra Pineda dio las gracias a los coahuilenses por el apoyo que le brindaron a Don Ramón.

Doña Mary fue enterrada en el ejido el Tunal, de donde era originaria, a las afueras de Saltillo.