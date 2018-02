Hombre toma a niña de 8 años como rehén en Echo Park

La menor sale ilesa y el sospechoso es arrestado

Natanyah García, de 8 años, y su madre salían de una tienda en Echo Park cuando un extraño agarró a la niña por detrás.

El hombre – que la policía dijo más adelante estaba probablemente drogado – le puso un cuchillo grande contra su cuerpo. La policía describió el arma como un cuchillo de cocina de 7-8 pulgadas.

Natanyah recordó pensar en ese momento que su vida iba a terminar ahí mismo. Pensó que ni siquiera tendría la oportunidad de despedirse de sus amigas.

“No quería ver si iría al cielo o al infierno. No quiero ir todavía. Quiero ir a disfrutar mi vida. No he hecho nada todavía”, dijo la menor en entrevista con la televisora ABC7.

El sospechoso, vestido de negro, sostenía el cuchillo contra el pecho de la pequeña y ella tenía miedo de que le cortara el cuello.

Pero ella trató de mantener la calma para no agitarlo.

“Yo estaba calmada, porque pensé que si actuaba como loca, él actuaría como loco y simplemente haría cosas raras”, agregó la menor.

El incidente ocurrió en una tienda de la cuadra 1600 al oeste del Bulevar Sunset justo antes de las 7:00 p.m. del viernes.

Su madre, Elizabeth García, dijo que habían ido a la tienda a buscar medicinas para la tos de su hija.

Ella vio al hombre al salir de la tienda, pero no parecía una amenaza.

“Estaba de pie con una bolsa, pero luego agarró a mi hija con un cuchillo”, dijo. “Yo estaba llorando y pidiendo ayuda”.

Personas a su alrededor intentaron ayudar.

El padre de García dijo que uno de los agentes intentó arrebatarle el cuchillo al hombre, lo que provocó que éste soltara a la niña y saliera corriendo. Los policías lo alcanzaron a poca distancia y lo arrestaron.

La policía dijo que Natanyah identificó al hombre y fue arrestado por agresión con un arma mortal contra un niño y posesión de metanfetamina. También estaban evaluando su estado mental.