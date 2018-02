¿Prohibirán el canto de los gallos en el condado de Los Ángeles?

Una ordenanza para limitar el número de estas aves en casas de zonas no incorporadas del condado de Los Ángeles divide a los residentes

Mientras que el Departamento de Control y Cuidado de Animales (DACC) del condado de Los Ángeles busca acabar con el ruido y el mal olor que provocan los gallos y ofrecer una major calidad de vida a quienes se quejan, residentes de zonas semiagrícolas y donde es permitido tener estos animales domésticos esgrimen que también deberían prohibir que la gente tenga perros, gatos o caballos.

“Donde yo vivo es una zona donde hay caballos y gallinas, y hubo un vecino que se quejó porque mis gallos cantan, y criarlos desde pequeños es para mí un pasatiempo”, comentó Eduardo García, residente de Avocado Heights, una zona cerca de La Puente. “Pero nadie se queja que a un lado de mi casa hay una tienda donde venden marihuana o que el tren pasa todos los días a las 3:00 de la madrugada y nadie puede dormir tranquilo. Entonces, ¿Debería acabar con mis gallos y gallinas y dedicarme a envenenar a la gente con marihuana?”.

En diciembre, la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles consideró limitar la cantidad de gallos en los hogares, de igual manera que lo han hecho varias ciudades -entre ellas Los Ángeles- que ya prohíben o limitan la cantidad de estas aves. algunos condados en california ya tienen o están promulgando ordenanzas similares.

La polémica se hizo palpable durante el reciente foro comunitario en un salón del Parque Sorensen de la ciudad de Whittier, donde Allison Cardona, subdirectora de DACC, explicó la intención del condado respecto a la ordenanza sobre gallos en las casas.

‘No queremos perder nuestra mascota’

La idea provocó el llanto en Andrew Konshak, un niño de 9 años, quien acudió al foro junto con sus hermanos menores, Sean, 7, y Félix, 4, y su madre, Heather Smith. Con ternura, los niños tocaban y abrazaban su gallo negro Black Silkie, una raza de pollo de China, llamado así por su plumaje atípicamente esponjoso, y que al tocarlo se siente como la seda y el satín.

“Nosotros no queremos perder nuestra mascota”, dijo Heather a La Opinión. “[Las autoridades] están teniendo una reacción exagerada con los gallos; no deberían impedir que tengamos estas mascotas en nuestra propia casa”.

La ordenanza, que todavía no ha sido sometida a discusión en la Junta de Supervisores, apunta además a acabar con las peleas de gallos, considerada una práctica “ilegal, peligrosa y cruel” que presenta riesgos significativos para los animales y las personas involucradas en esto.

El lenguaje de la ordenanza especifica que mantener demasiadas aves produce ruido no deseado, atrae a las plagas y puede propagar enfermedades como la gripe aviar. Además, las peleas de gallos suelen ir acompañadas de apuestas, uso de drogas, armas y otras actividades ilegales.

“El problema es que el gobierno no ha sabido controlar [el número de gallos] y nos ha puesto en una situación de vecino contra vecino”, se quejó John DeLucía, residente de una zona no incorporada de Whittier. “Desde que me moví de Connecticut a California he sentido los prejuicios de mis vecinos mexicanos que tienen gallos”.

DeLucía y su esposa Sue argumentaron que debido al ruido, su calidad de vida ha bajado.

El hombre, -ya jubilado- se enfrascó en una discusión con Eduardo García. Sin dejar de culpar de sus males a sus vecinos “mexicanos”, expuso que algunos días quisiera dormir hasta las 10:00 de la mañana, pero el canto de los gallos de su vecino lo despierta.

“Si tanto te molesta, ¿Por qué no vendes tu casa y te vas a vivir a Valinda o Beverly Hills”, le respondió García.

En mayo pasado, agentes del DACC, en coordinación con agentes del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD), realizaron la incautación más grande de gallos ilegales en la historia de Estados Unidos en el área no incorporada de Val Verde Canyon, en el Valle de Santa Clarita, zona que representa la Supervisora Kathryn Barger, autora de la ordenanza.

Unas 7,000 aves fueron confiscadas, así como drogas ilegales y armas. El LASD estimó el valor del decomiso total entre $350,000 y $10.5 millones de dólares.

‘Los gallos y gallinas son parte de mi vida’

“Yo no creo eso”, dijo un vecino de La Puente, propietario de 20 gallos giros y colorados, además de unas 30 gallinas ponedoras que tiene en un corral de su enorme casa, y que pidió no ser identificado.

“Alla en San Juan de los Lagos, Jalisco, vivía en un rancho y los gallos y gallinas son parte de toda mi vida”, dijo. “Mis primeros tres gallos en Estados Unidos los compré en Alabama y poco a poco fue creciendo la familia; yo compré una casa con alberca en Mar Vista, pero mejor la renté y me vine a vivir aquí, cerca de las vías del tren…y pienso que si la gente no quiere el canto de los gallos ni el ruido del tren…pues que ponga la cabeza en los rieles y verá que nunca más va a escuchar ruido en su vida”.

Carteles de la droga mexicanos “involucrados”

Armando Ferrufino, sargento del DACC, declaró que el motivo principal de la ordenanza propuesta es limitar el número de gallos, porque “algunas personas llegan a tener de 100 hasta 300 gallos y sus vecinos tienen que soportar no solo el ruido, sino también las peleas de gallos en los fines de semana y días festivos, y ¿qué pasa?, atraen el crimen y a pandilleros”.

Expuso que la problemática se vive desde Compton hasta Castaic, y de Whittier a Lancaster y Castaic.

“Pasa en todo el condado”, afirmó. “Pero también hay diferentes organizaciones de peleadores de gallos cada fin de semana y también [este problema] involucra a los carteles de la droga”.

Ferrufino aseguró que “aunque no somos el FBI”, han sabido que el cartel de Sinaloa ha estado involucrado en las actividades de los galleros y que los capos invertían dinero en [apuestas en favor o en contra de] los gallos.

Los individuos que sean arrestados durante una pelea de gallos pueden recibir desde una notificación para presentarse delante de un juez por un delito menor -si es la primera vez-, a encarar una acusación de felonía y recibir multas que rondan desde los $50 a los $2,000 dólares. Pero si la persona tiene alguna historial criminal, podría acabar tras las rejas.

“Mientras el Condado sigue adelante con la ordenanza de los gallos, yo quiero asegurar que mis comunidades tengan oportunidades para compartir sus opiniones y preocupaciones”, dijo la supervisora Hilda Solís. “Entiendo que muchas familias disfrutan tener gallos como mascotas en sus hogares, y nuestro objetivo no es prohibir, sino limitar los gallos en un hogar a un número seguro y responsable. También es importante proteger a estos animales y reducir las peleas ilegales de gallos.

La calidad de vida de los residentes del Primer Distrito es importante para mí, y espero trabajar con nuestras diversas comunidades para garantizar que se escuche cada voz”.

Reuniones comunitarias

Jueves, 8 de Febrero

Chas Farnsworth Park

568 E. Mt. Curve Ave

Altadena, 91001

6:00 pm – 8:00 pm

Lunes, 12 de Febrero

Ted Watkins Memorial Park

1335 E 103rd Street

Los Ángeles, 90002

6:00 pm – 8:00 pm

Miércoles, 14 de Febrero

Acton/Agua Dulce Public Library33792 Crown Valley Rd. Acton, 93510

6:00 pm – 8:00 pm

Sábado, 17 de Febrero

Parque Eugene Obregón

4021 E 1st Street

Los Ángeles, 90063

9:30 am – 11:30 am

Miércoles, 21 de Febrero

Parque San Angelo

245 S. San Angelo Avenue

La Puente, 91746

6:00 pm – 8:00 pm

Lunes, 26 de Febrero

122 N Topanga Canyon Blvd.

Topanga, 90290

6:00 pm – 8:00 pm