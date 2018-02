El próximo paso para el cuidado de salud: crear un movimiento

Cecilia Muñoz es Vicepresidenta de Política y Tecnología y Directora de la Red Nacional en New America. Antes de unirse a New America en 2017, fue miembro del equipo directivo del presidente Obama

Por: Cecilia Muñoz

Hay que aceptar que el debate sobre el cuidado de salud en Washington D.C. está muerto por el momento. Hemos llegado al punto en que cada lado está usando el asunto como prueba de la lealdad al partido político, olvidando que hay estadounidenses que carecen de cuidado o que no tienen cómo pagar la cuenta del médico.

Pensando en la gente que todavía carece de cuidado de salud, he decidido ser miembro fundador de United States of Care, un movimiento nacional dedicado a educar y movilizar todo el país en esta cuestión que nos afecta profundamente cada día. Es un grupo no partidista de médicos, expertos en cuidado de salud, defensores de pacientes, empresarios, y activistas como yo, trabajando juntos para buscar y apoyar soluciones para nuestro sistema de cuidado de salud.

Ya sabemos que cada familia se preocupa sobre cuidado de salud, pero también sabemos que los latinos enfrentamos más problemas que otros grupos. Hace un mes, el Kaiser Family Foundation demostró de nuevo que los hispanos carecemos de seguro médico más que otros grupos. Los hispanos de menos de 65 años de edad somos dos veces y medio más propensos a no tener seguro médico comparados con otros grupos. El doble de niños hispanos no tienen seguro comparado con otros grupos.

El impacto en nuestra comunidad es enorme, y nuestra participación en el debate debe ser enorme también.

Necesitamos un debate sobre cuidado de salud con un enfoque en el ser humano, no en el lema político. El debate necesita soluciones que pueden ganar apoyo bipartidista y apoyo fiscal. Tenemos que ser realistas, con ideas que podemos llevar a cabo con un debate fuera de lo político.

La historia nos enseña que vamos a regresar a este debate dentro de los próximos 10 años. Tenemos que estar listos. Mientras tanto, podemos apoyar cambios en los estados, experimentos que pueden servir como ejemplos para el nivel nacional. En ese proceso ganaremos partidarios, ampliaremos nuestro entendimiento, construiremos un ejército cuyo propósito es preparar para un debate en el Capitolio de la nación capaz de llegar a soluciones que sirven a todos.

Descubre más en unitedstatesofcare.org. Juntos, podemos crear una coalición diversa e inclusiva. Y podemos estar preparados para el momento en que este debate regrese a Washington, listos para presentar soluciones que sirven a todos.

Cecilia Muñoz es Vicepresidenta de Política y Tecnología y Directora de la Red Nacional en New America. Antes de unirse a New America en 2017, fue miembro del equipo directivo del presidente Obama.