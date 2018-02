Foto: Jorge Aravena sorprende con desnudo en Instagram

La imagen candente causó polémica entre sus seguidores

Jorge Aravena no le teme a la polémica y compartió una foto en Instagram que sorprendió y ofendió a algunos.

El actor venezolano subió una imagen en donde aparece completamente desnudo. Aravena sale mostrando su abdomen bien marcado, con una toallita tapando su miembro masculino.

La foto causó tanto revuelo que tuvo que aclarar la razón por la cual compartió una foto tan candente ante la negativa de algunos usuarios en la red social.

“Para todas las que querían ver como me quedó el corte de pelo, así me quedó, jajajaja.. y disculpen la foto, pero me la tomé entrando a la cámara de bronceado justo después del corte, creo que la luz cenital me favoreció, jajajajajaja…“, escribió.

Tiempo después, Aravena compartió otra imagen en donde sale más tapadito y entrenando en el gym.

“Aquí hay para todos los gustos!! Así que aquí les mando unas fotos entrenando y bien tapado por todos lados (como nunca y menos entrenando) para la gente moralista que le pareció una exageración mi publicación anterior y no se ofendan, jajajajajaja… solo me gustó como me caía la luz y la quise compartir con ustedes, pero jamás subiría una foto con intención de ofender a nadie!! Pero ni modo, no se puede complacer a todo el mundo”, dijo.