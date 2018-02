FOTO: Mira el desnudo total de la ex de Luis Miguel, en Instagram

LO CORTÉS NO QUITA LO VALIENTE……………………………………………………………………Ayer conversaba con mi socia @danielalazo1 sobre el concepto que tiene mucha gente acerca de la “cortesía” palabra que procede de la “Corte Real” donde todo partía de la educación y cómo está el concepto de distorsionado. Una de las leyes fundamentales de la cortesía es la resistencia al primer impulso, alude a obviar situaciones incómodas que provoquen una respuesta airada por nuestra parte a favor del respeto… pero eso si, en ningún momento se anula el carácter! En resumen, bajo cualquier situación EDUCACIÓN Y ELEGANCIA SIEMPRE NO? Pilas con eso… Aquí en la foto estaba intentando entender la falta de “cortesía” de ciertas personas a su vez faltas de valentía y así quedé!!! 😂😂😂

A post shared by DESIREE O SALSWACH (@desireeosalswach) on Feb 6, 2018 at 9:57am PST