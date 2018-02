Cártel de Jalisco deja narcomanta en la CDMX

El alcalde ha negado que el narco opere en la capital del país, dice que solo sería en una demarcación

MÉXICO – Las autoridades investigan la aparición de mantas con presuntos mensajes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) aparecidas esta semana en la Ciudad de México, informó hoy el alcalde capitalino, Miguel Ángel Mancera, quien negó la presencia de este poderoso grupo delictivo en la capital.

“Primero todo lo tomamos con seriedad, obviamente, nosotros tenemos que ir a todas. Esta es una investigación que enviaremos a las autoridades federales”, dijo en rueda de prensa el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En una “narcomanta” dejada en Periférico sur, en la delegación Álvaro Obregón, presuntos miembros del CJNG anunciaron esta semana su llegada a esta ciudad para “pelear” contra el cártel de “El H”.

En este mensaje, que apareció colgado en un puente peatonal, la organización liderada por el capo Nemesio Oseguera, alias “el Mencho“, amenazaría también a las autoridades locales y federales por favorecer el grupo rival.

El alcalde capitalino, que siempre ha negado la presencia de cárteles en la ciudad, dijo hoy que conversó sobre el asunto con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete.

“La plática que tuve yo con el secretario de Gobernación fue en ese sentido, en el sentido de que el único objetivo que se tiene en este momento, que puede estar vinculado con temas de narcotráfico, modalidad narcomenudeo, es Tláhuac”, aseguró.

Mancera remarcó que en Tláhuac -donde ha habido varias acciones con la presencia de fuerzas federales para desmantelar el grupo delictivo en los últimos meses- es el objetivo principal del gabinete federal.

“No hemos terminado ahí, pero no tuve ninguna otra noticia de ningún otro grupo delictivo; le pregunte a él (Navarrete) si había alguna otra preocupación, si había sido informado de algún otro grupo, me dijo que no expresamente”, indicó.

“El único punto donde hoy la federación está, digamos, en un esquema de trabajo y de inteligencia referido a temas de narcotráfico, en relación con narcomenudeo, es Tláhuac“, insistió.