La boda de Paris Hilton se complica

No todo es un "cuento de hadas"

Cuando Paris Hilton anunció que iba a pasar por el altar con Chris Zylka, después de que el actor le sorprendiera planteándole la gran pregunta durante unas vacaciones en la nieve y ella le respondiera que sí de todo corazón, nadie dudó de que su boda sería un evento por todo lo alto digno de una reina de las fiestas como la famosa rubia.

Poco después ella misma se encargó de desvelar que había ‘contratado’ los servicios de su propia madre como ‘wedding planner’ con el objetivo de que se ocupara de los principales preparativos de su gran día, pero parece que su ayuda no será suficiente. Según ha comentado ahora la celebridad y empresaria, su apretada agenda profesional está convirtiendo en una misión casi imposible tareas tan sencillas e importantes como fijar una fecha y elegir un lugar.

“Desde que me comprometí he estado viajando un montón, así que en breve tendré que reunirme con mi madre. No hemos parado de hablar por teléfono, intentando decidir dónde queremos hacerlo y cuándo. Hay mucho que planear, y resulta muy complicado. Mi horario es una locura, y eso sin mencionar el hecho de que tengo amigos y familiares en muchos lugares del mundo. Y sobre todo, quiero que sea perfecto”, ha adelantado en declaraciones al portal E! News.

Decidir qué tipo de vestido -y cuántos- quiere lucir en su enlace también está resultando toda una odisea para la también DJ, a quien ya han comenzado a inundar con propuestas procedentes de los nombres más reputados de la industria de la moda.

“Estoy recibiendo llamadas de diseñadores muy diferentes. Por ahora estoy revisando todos los modelos e intentando decantarme por uno, pero es que hay tantas opciones tan bonitas… Es complicado elegir solo una. Y me encanta la idea de poder cambiarme durante la ceremonia, creo que es vital contar con un vestido para antes de la boda, más el de la ceremonia como tal y otra para la fiesta de después”, ha revelado.

Lo que no ha vuelto a mencionar la futura novia es la posibilidad de organizar dos ceremonias -una en Estados Unidos y otra posiblemente en Europa- que no descartaba en un principio, quizá desanimada por lo complicado que le está resultando organizar una sola boda.