Michael Schumacher podría despertar muy pronto, revela estudio científico

The Ferrari for the 2004 season is presented to the public on 26 January. Michael is at Ferrari's headquarters in Maranello together with his team mates Rubens Barrichello and Luca Badoer. #TeamMichael #KeepFighting Am 26. Januar wird der Ferrari für die Saison 2004 der öffentlichkeit vorgestellt. Michael und seine Teamkollegen Rubens Barrichello und Luca Badoer bei der Präsentation am Ferrari-Stammsitz Maranello. #TeamMichael #KeepFighting @scuderiaferrari @f1 @rubarrichello

