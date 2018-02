5 series de Netflix recomendadas por los famosos

Si ellos las recomiendan, seguro son de no perder

¿Qué mejor que una serie recomendada por actores? Sin duda ellos son los más críticos, no solo de su trabajo sino del de sus colegas. Al igual que tu, ellos han tenido tiempo de enamorarse de historias, sufrir con algunas escenas, mirar el reloj y darse cuenta que es tarde, pero que no pueden parar. Netflix los ha capturado y ahora ellos nos cuentan cuáles son sus preferencias. Cuál fue esa primera vez en la que no pararon de ver una serie hasta terminar.

Acá te dejamos la lista de las 5 series para maratón que han sido recomendadas por famosos.

Narcos

Una serie que recopila la historia de capos del narcotráfico. Una mezcla entre la verdad y la ficción que nos lleva a conocer algo del mundo de las drogas, el poder y la guerra.

Según cuenta Ashton Kutcher, actor de The Ranch, “Mi primera vez fue increíble (viendo una serie en maratón). Y entre más lo haces, se vuelve mejor. La mía fue con Narcos.”

24

Una serie incomparable, perfecta para los amantes de la acción. Narrada con un temporizador de 24 horas en el que el protagonista transmite emoción, tensión y sobre todo su deseo por cumplir una misión específica.

“24, ¡creo que la vi en 3 días! Fue fascinante ver lo que empezaban a hacer en televisión ¡y era increíble ver que iba en tiempo real!” Cuenta Kate del Castillo, actriz de Ingobernable.

Stranger Things

En multiples ocaciones hablamos de esta serie. Su público capturado desde la primera temporada espera ansioso por más episodios. Acción, ficción y drama, es lo que encontrarás en la labor heroica que un grupo de niños, amigos del colegio, llevan a cabo.

“Stranger Things fue la primera que vi completa de jalón.”, dice Jesús Zavala, actor de el Club de Cuervos.

Jessica Jones

Una serie de acción y héroes. Jessica Jones cuenta con un don especial, unos ojos que le dejan ver más allá de lo que tiene enfrente. Ella tiene un duro pasado, una persona en especial fue protagonista de su dolor. Ella haciendo uso de su habilidad emprende aventuras para lograr parar a ese sujeto que intentó destruirle la vida.

Este es el recomendado de Alfonso Herrera, actor de Sense8, quien dice, “Duró como 6 horas sin parar. Fue todo Jessica Jones en una sola noche.”

Breaking Bad

Una de esas series de las que todos hablan bien. Si te gusta la acción y el suspenso, disfrutarás esta historia de principio a fin. No crearás vínculos con un solo personaje, porque al que comienzas amando, puede que los termines odiando. Son roles de amores y odios, ellos cambian, todos cambiamos. Por buenos que seamos todo tenemos una parte muy gris dentro de nosotros. Y no olvides que todos merecemos también una nueva oportunidad.

Ésta es la serie recomendada por Dascha Polanco, actriz de Orange is the New Black. “Breaking Bad… yo creo que la vi toda en 4 ó 5 días máximo. Acá entre nos, la sigo maratoneando cuando puedo.”

Según reveló Netflix, al rededor de 12 días tarda un usuario en comenzar a maratonear series después de adquirir por primera vez los servicios de la empresa. Si no has tenido tu primera maratón, estas son excelentes opciones para comenzar.