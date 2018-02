Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder

El Año Nuevo Chino se toma la ciudad este fin de semana

Jueves 8

Exhibición fotográfica

Los visitantes al Zoológico de Los Angeles tienen hasta el 25 de febrero para ver el proyecto Photo Ark Exhibit de National Geographic que se exhibe actualmente en los patios de este parque. Las fotos que componen esta exhibición fueron realizadas por Joel Sartore y documenta a todas especies que se encuentran en santuarios de zoológicos de todo el mundo. Su intención es inspirar a la gente a que ayude a proteger a los animales para futuras generaciones. Gratis con el pago de la entrada. Abierto diariamente de 10 am a 5 pm. $16 a $21. Informes (323) 644-4200 y lazoo.org.

Sobre comida mexicana

En el evento Pláticas y Pruebas, que se efectuará en la LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles), Leslie Tellez, periodista, autora y empresaria originaria de Los Angeles, comparte los detalles de su libro de cocina “Eat Mexico: Recipes from Mexico City’s Streets, Markets and Fondas”. Además, los asistentes podrán probar algunas de las recetas de este volumen, que fue uno de los más vendidos en el sitio de Amazon. 7 pm. Boletos $20. Informes (213) 542-6200 y lapca.org.

Sábado 10

Año chino en Universal Studios

Po y Tigress, personajes de la serie de películas de Kung Fu Panda, son las estrellas del All-New Lunar New Year Event en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles) que termina el 25 de febrero. En conmemoración del Año del Perro, el parque tendrá para los visitantes árboles para los deseos, el show Dragon Warrior Training por parte de las estrellas de “Kung Fu Panda”, a un Megatron que habla mandarín y una réplica de la Noodle Shop de Mr. Ping, donde está a la venta una selección de bebidas asiáticas. Boletos $95 a $116. Informes (800) 864-8377 y universalstudioshollywood.com.

Año nuevo chino en San Pedro

Por cuarto año consecutivo, el Puerto de San Pedro celebrará el Año nuevo lunar chino en el interior de Crafted, el mercado de artesanías, comida y tiendas del Los Angeles Waterfront (112 E. 22nd St., San Pedro). La fiesta comienza a las 3 pm y termina a las 7 pm, y habrá actividades como un zoológico para niños, bailarines de danzas típicas asiáticas, tambores taiko, baile del león, pintura de cara para los niños, artesanías , caligrafía y un final que será sorpresa para los asistentes. Entrada gratis. Informes (310) 732-1270 y craftedportla.com.

Celebración cubana

El College of Communication and Fine de la Loyola Marymount University (1 Loyola Marymount University Dr., Los Angeles) llevará a cabo una fiesta de dos días en honor a las artes y cultura cubanas. El sábado a partir de las 3 pm habrá un panel en el que la doctora Magaly Lavendenz hablará de “Crossing Borders: A Cuban Return”, un documental que narra su vuelta a su país luego de haber salido de la isla cuando tenía 3 años; se proyectarán clips del filme. También se presentará la cinta “Historias de la Revolución”, se tocará música de DJ, actuará Ricardo Lemvo con su banda de salsa afrocubana y se darán lecciones de baile. El domingo las actividades comienzan a las 5 pm, con la proyección del filme “Cuba: The Forgotten Revolution”, y Leo Brouwer tocará música acompañado de presentaciones de baile y coros. Gratis. Informes (310) 338-2700 y lmu.edu.

Fin de semana de ballenas

El Santa Monica Pier Aquarium (1600 Ocean Front Walk, Santa Monica) celebrará la Whale of a Weekend, un evento de dos días –sábado y domingo– durante el cual se celebra la llegada de la ballena gris a las costas del Pacífico. Las familias que asistan pueden participar en actividades como sentir el peso de la costilla de una ballena, percibir cómo se erizan y aprender más detalles acerca de estos cetáceos durante la lectura de cuentos y la proyección de filmes. También habrá una estación de observación en el exterior al final del malecón que estará atendido por naturalistas del acuario. De 12:30 a 5 pm. Boletos $5; menores de 12 años gratis. Informes (310) 393-6149 y healthebay.org/aquarium.

Año nuevo chino en San Gabriel

El San Gabriel Mission District de la ciudad de San Gabriel, una de las más antiguas del condado de Los Angeles, se vestirá de fiesta este fin de semana con la celebración del Año Nuevo Chino, en la que habrá una feria ambulante, juegos de carnaval, arte hecho con gis y presentaciones en vivo durante todo el festejo. La entrada es gratis. Para toda la familia. De 11 am a 8 pm. Informes sglunarnewyear.org.

Festival de la galleta

El año pasado tuvo tanto éxito, que en este 2018 la LA Cookie Con cambió de sede a un lugar más grande, el Anaheim Convention Center (800 W. Katella Ave., Anaheim). En esta ocasión, chefs, expertos del chocolate e influencers como Elise Strachan de My Cupcake Addiction, entre otros, compartirán sus secretos en clases y demostraciones durante los dos días que dura la convención. Sábado y domingo de 9 am a 5 pm. Boletos $12 a $25. Informes (714) 765-8950 y lacookiecon.com.

Domingo 11

Celebración del Año Nuevo Chino

The Americana at Brand ( 889 Americana Way, Glendale) celebrará la llegada del Año Nuevo Chino y del Año del Perro con un espectáculo que incluye un desfile en el trolley que recorre la plaza comercial. Además habrá presentaciones alusivas a esta fiesta que conmemoran varios países asiáticos y habrá comida china a a la venta. Los asistentes recibirán un sobre rojo por parte del Dios de la fortuna y habrá otras actividades para toda la familia que prepara esa plaza comercial. De 2 a 5 pm. Entrada gratis. Informes (818) 637-8982 y americanaatbrand.com.

Teatro infantil

La tropa teatral Mummenschanz usa máscaras, utilería, coreografías, luz y sombras para crear presentaciones de ensueño sin pronunciar una sola palabra. El nuevo show, apto para toda la familia, “you & me”, que llegará al Valley Performing Arts Center (18111 Nordhoff St., Northridge), aborda las relaciones actuales de los seres humanos con la tecnología. Los ocurrentes artículos de utilería y las coreografías, que van más allá de la pantomima, transforman a estos actores en complicados seres difíciles de imaginar. 3 pm. Boletos $23 a $63. Informes (818) 677-3000 y ValleyPerformingArtsCenter.org.