¿Facebook prueba un botón de “No me gusta”? No te confundas…

Esa opción que ves ahí, no es exactamente lo que piensas

Aunque desde los inicios de Facebook, cuando solo existía el emoticono de “Me gusta”, la opción opuesta o sea la posibilidad de marcar como reacción un “No me gusta”, no ha escapado al debate de usuarios en el ciberespacio, no fue hasta días recientes que algunos miembros de la red en Estados Unidos están probando una opción parecida, aunque para nada igual.

Medios especializados en Tecnología, como Gizmodo y Techcrunch, reportaron esta semana que un número limitado de usuarios han estado probando una reacción, conocida como “Downvote” –o voto negativo–, que sería equivalente al tan mencionado “No me gusta”.

Sin embargo, los operadores de la red indicaron a Gizmodo que no se trata específicamente de un botón de “dislike” (en inglés), como se ha interpretado.

La nueva alternativa permitiría rechazar los comentarios inapropiados y ocultarlos de la conversación.

“No estamos probando un botón ‘no me gusta’”, indicó un portavoz de Facebook. “Estamos explorando una función para que los usuarios puedan enviarnos feedback sobre los comentarios de las publicaciones de páginas públicas. Esto aplica a un pequeño grupo de personas en Estados Unidos”, aclaró el vocero.

El llamado “voto negativo”, activo en otras redes como YouTube y Reddit, ayudaría en el reporte de comentarios considerados impropios y/o ofensivos, y facilitaría su eliminación de la plataforma.

Los “downvotes” serán enviados directamente a los operadores de Facebook en lugar de a los usuarios.

En cambio, agregar una boton de “no me gusta” podría ser contraproducente para los usuarios de la red social y la compañía en sí, ya que según críticos, la opción de “antipatía” promovería el bullying y el acoso.