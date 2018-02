Gerard Piqué confesó qué le hace Shakira cada vez que llega a su casa

This is what she sprays on me every time I get home! · ¡Con esto me perfuma mi mujer cada vez que llego a casa! #Repost @shakira with @get_repost ・・・ … and now for the boys! Here’s Rock The Night, my first masculine fragrance! … Y ahora para los chicos! Aquí está Rock The Night, mi primera fragancia masculina! Shak

A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique) on Feb 9, 2018 at 2:01pm PST