Acusan a la asambleísta Cristina García por mala conducta sexual

Ella es una de las principales líderes que ha demandado poner fin al acoso sexual en Sacramento; ahora es la acusada

La asambleísta demócrata de Bell Gardens, Cristina García, quien ha estado al frente de la lucha contra el acoso sexual en el Capitolio de California en Sacramento, pasó de acusadora a acusada, al darse a conocer que se encuentra bajo investigación por tocar inapropiadamente a un empleado legislativo.

El portal Político reveló que la asambleísta García arrinconó al empleado en un torneo de sofbol legislativo en 2014. Según la descripción, le acarició la espalda, le apretó el trasero e intentó agarrarle el órgano masculino hasta que el hombre logró zafarse.

La víctima es Daniel Fierro y ya no trabaja para la Asamblea. Según reportó el portal Político, aparentemente la asambleísta García se encontraba bajo el influjo del alcohol esa noche por lo que no le sorprendería si ella no se acuerda del manoseo.

Sin embargo, les habló del incidente a dos compañeros de trabajo en ese momento, pero no hizo el reporte oficial hasta el mes pasado cuando se lo compartió a su ex jefe, el asambleísta demócrata de Whittier, Ian Calderón. Fue el asambleísta Calderón quien envió el caso a investigación.

En un comunicado publicado por el periódico Sacramento Bee, García dijo que efectivamente acudió al juego de sofbol en 2014 pero no conocía los detalles de la queja en su contra.

Sin embargo, señaló que cualquier queja sobre acoso sexual debe ser tomada con seriedad. Por lo tanto, ella participará completamente en cualquier investigación. “Todo lo que puedo decir es que no me acuerdo para nada de involucrarme en un comportamiento inapropiado y tal conducta es inconsistente con mis valores”, dijo.

Político también reportó un segundo incidente que involucró a un cabildero de Sacramento, quien argumentó que García lo arrinconó en un evento de recaudación de fondos en mayo de 2017, le hizo una propuesta sexual gráfica y trató de agarrarle el órgano sexual.

El cabildero que no fue identificado, dijo que nunca reportó el hecho porque estaba preocupado por sus clientes.

La vicepresidenta de la bancada legislativa para la mujer, Connie M. Leyva respondió a las acusaciones de asalto y acoso sexual en contra de la asambleísta García.

“Como una fuerte aliada del movimiento #Metoo y #WesaidEnogh, estoy impactada y afectada por las muy preocupantes acusaciones relacionadas con la presidente de la bancada legislativa para la mujer de California, Cristina García”, dijo.

“Consistentemente he expresado con fuerza mi opinión acerca de que cualquier legislador bajo investigación ya sea de la Asamblea o el Senado deben tomar de inmediato un permiso de ausencia hasta que las indagatorias concluyan”, expreso.

Como vicepresidenta de la bancada de mujeres, hizo saber que cuanto antes va a pedir una reunión con los integrantes de la bancada para discutir el destino de la asambleísta Cristina García como presidenta de este caucus.

“A cualquiera que se le pruebe que ha acosado y asaltado sexualmente a otra mujer, independientemente de su género, debe hacérsele responsable de sus acciones”, remarcó.

“Me comprometo a continuar peleando para terminar en el Capitolio y en nuestro estado con la perversa cultura de acoso sexual, asalto y en general de falta de respeto”, señaló.

El año pasado, dos asambleístas demócratas Raúl Bocanegra y Matt Dababneh se vieron obligados a renunciar después de que varias mujeres los acusaron de tocarlas inapropiadamente y hacerles propuestas sexuales no solicitadas.

El senador demócrata de Artesia, Tony Mendoza también tiene una licencia para ausentarse del cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones por comportarse indebidamente con una joven empleada de su oficina.

García fue una de las primeras legisladoras que hizo público que no iba a trabajar con los legisladores acusado de acoso sexual.

En una entrevista con La Opinión en noviembre, ella misma denunció que a dos semanas de haber llegado al cargo en 2012, un cabildero a quien no identificó, la tocó indebidamente.

“Me agarró las pompis. Se lo conté a un senador y me dijo que lo dejara así porque ese cabildero tenía mucho poder. Si yo lo denunciaba, el cabildero y sus amigos iban a pelear contra mi, a decir que no era cierto. Me fui decepcionada”, relató García.

En ese momento, en 2012 García era una asambleísta novata, sin experiencia en el Capitolio Estatal. “No sabía en quién confiar. Los abusadores toman ventaja de eso”, comentó.