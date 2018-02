John Chiang: “California necesita un buen administrador de sus finanzas”.

El tesorero de California es hijo de inmigrantes y no ha tenido los trabajos más "excitantes" pero se considera una apuesta sólida para dirigir los destinos del estado dorado y llevar a buen puerto -y a todos-su prosperidad

Chiang ha tenido los tres cargos financieros más importantes de California y como hijo de inmigrantes, valora las oportunidades de este país y la promesa de California y aunque no tiene el nombre de otros candidatos a gobernador del estado, cree que tiene un as bajo la manga: el conocimiento íntimo de cómo funcionan el dinero y las finanzas.

“¿Suena aburrido? Pero cuando ese conocimiento sirve para gobernar efectivamente, a nadie le importa que sea aburrido”, apunta Chiang,quien ahora funge como tesorero estatal.

Chiang habló con La Opinión sobre sus ideas y sus capacidades para dirigir el estado más rico y progresista de Estados Unidos.

¿Por qué quiere ser gobernador de California?

Es un estado tan fantástico. Tengo 6 ahijados y dos más que vinieron con el paquete. Mis padres son inmigrantes, y fuimos bendecidos con increíbles oportunidades. Cuando tienes el gran sueño americano de California, quieres asegurarte de que siga siendo abundante para todos.

Vivimos en un gran estado, pero algunos problemas se están saliendo de control, como la vivienda. Es extremadamente caro y no para mejor.

¿Cómo se atiende ese problema?

He estado trabajando en eso. Desde que soy tesorero del estado, con un crédito del 4%, hemos aumentado el desarrollo de viviendas asequibles. La indigencia, por otra parte, es una falla moral como comunidad.

¿Cómo vives en el estado más rico del país más rico de la historia de la humanidad y permites que tus hermanos y hermanas sufran así?. Eso dice mucho sobre nosotros.

¿Pero hay una solución?

Si, trabajamos con la industria de construcción y con organizaciones sin fines de lucro para actualizar nuestras reglas, teníamos 3 mil millones de crédito impositivo no utilizado y lo utilizamos agresivamente.

El gobierno federal quieren eliminar los bonos de actividades privadas que financian más del 60% de las viviendas asequibles que construimos en California. Pero yo entiendo lo complicado del asunto y por eso mi liderazgo es diferente. Yo tengo el conocimiento de cómo funciona el programa específico.

Tengo experiencia en finanzas, soy la primera persona en ocupar los tres cargos financieros más importantes. ¿Suena aburrido? A la gente no le importa si es aburrido, les importa si necesitan una casa y yo sé cómo hacer eso posible.

La idea es crear comunidades de alta calidad donde quiera que vivas, puestos de trabajo, acceso a transporte, Mis padres trabajaron duro, comenzamos como clase media baja, obtuve una buena educación y lo que ellos hicieron, gastaron un poco más en vivienda para estar cerca de mejores escuelas. .

¿Cómo afectará la reforma fiscal a California?

Washington tiene la mano en nuestro bolsillo. Es un cambio de riesgo: están transfiriendo el riesgo financiero desde las personas más ricas a las personas de bajos ingresos, han colocado más poder y dinero con los privilegiados.

Estas son las culturas que tenemos que cambiar, es la arrogancia del privilegio, tanto en DC como en Sacramento

Nos golpeará, a menos que retrocedamos, tenemos que seguir presionando, tenemos que elevar y elevar las voces de las personas en los distritos que son miembros del Congreso que están tomando medidas contra ellos. ¿Por qué queremos dañar a los dueños de negocios de clase media? No me importa de qué partido uno sea, esto no es bueno para los negocios.

Trump tiene la vista puesta en California por ser santuario. ¿Cómo lidia con eso?

Todos los que creemos en los valores de diversidad de este país debemos luchar contra ello, esto no debe ser un tema de partido sino de valores humanos y oportunidades económicas. Este es un país que ofrece oportunidades y ese es un valor perdurable.

Tengo un estudiante de DACA en el personal, la mayoría de esos inmigrantes están haciendo lo correcto. Además tenemos que entender que no tenemos suficiente tasa de natalidad. ¿Cómo vamos a mantener nuestro nivel de vida sin suficientes trabajadores?

¿Apoya usted más protecciones para los inmigrantes más allá del Acta de Valores?

Primero tenemos que asegurarnos de hacer que se cumpla. Si hay quien no lo hace, sea quien sea, que sepan que no va a ser tolerado, sea policía, sea cualquier grupo o sean vigilantes.

Trump nos tienen en la mira por el asesinato de Kate Steinley, y estamos de acuerdo en que hay que deportar a las personas malas. Pero ellos están haciendo algo más que eso, están tratando de enmarcar a los inmigrantes en términos de lo peor de lo peor.

Y hablando de los medios, todos estos ataques en los medios, ¿eso le preocupa?

Cuando atacas los medios, no dejas a nadie para monitorear lo que hacen las personas en el poder. Todos nosotros en el dominio público estamos sujetos a críticas, la pregunta es ¿es productivo, constructivo y honesto? El presidente ataca a los medios porque está en desacuerdo con que reporten sobre él, es increíblemente desconcertante, estamos en un país que reconoce la libertad de prensa y tenemos un presidente que sin buen juicio lanza ataques mezquinos e infundados.

¿Qué piensa sobre el muro fronterizo?

Es estúpido. Si logran obtener el financiamiento y construir algún tipo de muro, mucho de ello será aquí en California por nuestra gran frontera, pero ya tenemos muchas verjas, segmentos de muro y tecnología.

La mejor manera de derrotar al muro es promoviendo el comercio y el compañerismo y demostrando buena voluntad. El buen amigo del sur necesita saber que tiene un buen amigo en California. Necesitamos promover esa relación.

¿Cuál debe ser el rol de California en atacar el cambio climático?

Tal y como lo ha dicho el actual, debemos seguir liderando y avanzado con los acuerdos internacionales … ¿cómo lo hacemos? Actué como controlador para desafiar las acciones de la administración Bush, lo hemos elevado durante la administración Trump, asumiremos el manto del liderazgo internacional, es una necesidad económica y ambiental. ¿Quién no quiere agua limpia para beber, o aire limpio para respirar?

No queremos que nuestros hijos tengan una capacidad pulmonar disminuida. No queremos tragedias ambientales que hemos visto en Boyle Heights y otras áreas Queremos limpiar las comunidades.

¿Cuál es el estado económico de California ?

En el nivel macro, estamos funcionando bien, pero no todos están en el mismo barco. Demasiadas personas aún están bajo el agua.

A nivel estatal, necesitamos ser más inteligentes. Necesitamos evaluar todos los servicios para los cuales las personas califican, necesitamos trabajar de una manera más coordinada para mejorar las vidas de las personas. ¿Una familia califica para CAlworks, están en CHIP, reciben SNAP, ¿cómo empaquetamos eso mejor?

¿Cómo nos asociamos con las escuelas, llevamos a la comunidad a las agencias de vivienda? Ahora cada quien trabaja por separado. Es posible que las personas no se aprovechen plenamente de todas las oportunidades que existen.

Si tienes por ejemplo una madre que trabaja, que trabaja, el niño va a la escuela, pueden necesitar servicios sociales, pueden necesitar servicios para niños. ¿Cómo logramos que todo funcione? Si el niño se enferma, el padre tiene que tomarse un día libre, tenemos que hacer un mejor trabajo para pensar en todo eso.

Si alguien califica para varios programas, ¿cómo los hacemos funcionar juntos?

¿Está California invirtiendo lo suficiente en educación?

Ni remotamente. Estamos en el piso inferior. Cuando estás en la sexta economía más grande del mundo y tienes de las menores inversiones en educación algo está mal. Necesitas un gobernador que tenga la conversación difícil. Tenemos muchas necesidades, tenemos que otorgarle al gobierno local la capacidad de aumentar impuestos.

He visto en su campaña que habla mucho de otro candidato a alcalde, Gavin Newsom, sobre si fue o no un buen alcalde de San Francisco.

Es un hombre muy elocuente, es un gran orador, pero creo hoy en día sabemos que eso no es suficiente. Algunas personas dirán que Trump se comunica muy bien, es claro y convincente pero necesitamos personas que hagan el trabajo que todos los días necesitan los californianos.

Usted mencionó la vivienda, cuando se habla del tema, nadie señalará a San Francisco como modelo de vivienda asequible justa y accesible. ¿Cuál es su trayectoria en vivienda asequible? Si te apasionan estos asuntos y las personas que representas trabajas intensamente para resolverlos.

¿Y sobre Antonio Villaraigosa?

Antonio y yo tenemos una relación de mucho tiempo y hemos trabajado mucho en los mismos temas. Pero creo que yo ofrezco algo diferente: la experiencia en finanzas. Cuando este estado estaba en problemas en 2008-‘9 y 2012 yo fue el que denunció las cosas y ejerció el liderazgo para asegurar que podíamos pagar por las cosas básicas.

¿Cómo resumiría su filosofía?

Soy un demócrata por mis valores, creo en la oportunidad económica para todos y en los derechos civiles también para todos. Crecí siendo católico y valoro a todas las personas. Quizá lo que yo sé hacer no es lo más llamativo, pero el dinero es lo que mueve todo, sin ese dinero no hay libros para la escuelas ni conserjes que las limpien.

El presidente no entiende que la diversidad es nuestra fuerza, si somos la economía número uno del país es por las oportunidades a los inmigrantes y poner un muro fiscal, económico o real, religioso o étnico, es contrario a nuestros valores. Me encantará tener con él esa pelea.