Los eventos con los que puedes celebrar un San Valentín de ensueño

Conciertos, películas y picnics son algunas de las opciones que ofrece Los Angeles para el día del amor

No es necesario esperar al Día de los Enamorados para celebrar esa fecha. Hay varios eventos en Los Angeles y sus alrededores que desde este fin de semana tienen listas las velitas y las copas para quienes no quieren o no pueden esperar al miércoles 14, el día oficial para conmemorar al amor y la amistad.

Así que para los que ya están listos para dar y recibir amor, preparamos esta lista de lugares y conciertos que prometen ser veladas para el recuerdo.

Noche de romance con Ramón Ayala y Lorenzo de Monteclaro

¿Qué mexicano –y muchos no mexicanos también– no se enamoró o le lloró a un amor acompañado de los temas norteños románticos de Ramón Ayala o Lorenzo de Monteclaro? “Mi golondrina”, “Abrazado de un poste” y muchos otros éxitos de estos intérpretes serán parte del concierto que ofrecerán juntos en el House of Blues, 400 Disney Way #337, Anaheim. Viernes 8 pm y sábado 8 pm. Boletos $50 a $60. Informes (714) 778-2583 y houseofblues.com.

Noche ochentera

Amanda Miguel y Diego Verdaguer, la pareja que vio sus glorias en la década de los ochenta, revivirá éxitos como “Mi buen corazón”, “Hagamos un trato”, “La ladrona” y “Usted qué haría” en el acogedor Royce Hall de la UCLA, 340 Royce Dr., Los Angeles. El viernes a las 9 pm. Boletos $45 a $115. Informes (310) 825-2101 y roycehall.org.

Un clásico de Disney

¿Quién dice que los grandes no pueden celebrar con una película de Disney? Sobre todo si se trata de un clásico como “Lady and the Tramp”, la cinta en la que una perrita muy fina y un perro callejero se enamoran. Ojo: es apta para todas las edades. En El Capitán, 6838 Hollywood Blvd., Los Angeles, del viernes al miércoles, con cuatro funciones diarias. Boletos $18 a $22. Informes (818) 845-3110 y elcapitantheatre.com.

Gruperos románticos

Los románticos de corazón no pueden dejar pasar el concierto de Los Temerarios en Los Angeles. Los hermanos Gustavo y Adolfo Ángel regresan con su inmensa cantidad de temas de amor para ofrecer un solo concierto en el Forum, donde celebrarán el día del amor a todo lo que da. Domingo 8 pm. 3900 W. Manchester Blvd., Inglewood. 8 pm. Boletos $55 a $155. Informes (310) 330-7300 y livenation.com.

San Valentín en el Grand Park

Los enamorados podrán disfrutar de música de reggae al aire libre en el Grand Park del centro de Los Angeles. Tocarán los DJ Danny Holloway y Phersone Baldeo. Lleven sus mantas, canastas de picnic y mucho romance para este Lovers Rock at Grand Park: A Reggae Valentine Rendezvous. Miércoles a partir de las 6 pm. 200 N. Grand Ave., Los Angeles. Gratis. Para todas las edades. Informes grandparkla.org.