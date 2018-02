VIDEO: Ricardo Peláez le dice “estúpido” a Faitelson en programa en vivo de ESPN

Las cosas se salen de control en el programa "Fútbol Picante" entre el exdirectivo del América y el comentarista

El programa “Fútbol Picante” de la cadena televisiva ESPN se salió de control la noche de este jueves, durante una discusión relacionada con el regreso de Miguel Herrera a la dirección técnica del América y Ricardo Peláez terminó llamando “estúpido” a David Faitelson.

Todo se originó cuando Faitelson dijo que la negociación para el regreso del “Piojo” Herrera a la institución azulcrema se había “cocinado” desde Tijuana y que había originado la salida de Peláez, quien entonces se desempeñaba como presidente deportivo del Club América.

La hipótesis de Faitelson hizo enfurecer al exfutbolista quien no dudó en responder con insulto: “¡Eres un estúpido!”, le dijo Peláez al comentarista, dejando atónitos al resto de los panelistas.

David Faitelson, visiblemente molesto, no se quedó callado y le exigió a Peláez una disculpa al aire, pero el expresidente deportivo de las Águilas se negó a hacerlo.

“Yo no te ofendí a ti, yo dije una hipótesis como periodista. O me ofreces una disculpa o vamos a tener problemas, a mi no me vas a decir estúpido, aquí no estás en Televisa“, le advirtió Faitelson a Peláez.

Aquí el momento en que detonó el insulto

Este viernes, David Faitelson le ofreció una disculpa a través de Twitter a Ricardo Peláez y éste también respondió con una disculpa recíproca.