Demandan a ICE y DHS sobre malos tratos y abusos en Adelanto

Presionan para que una corte los obligue a revelar documentos que muestren las condiciones de custodia de los inmigrantes

María Legorreta no pudo evitar que la emoción le ganara y las lágrimas le impidieran hablar. Su esposo David Luna lleva 17 meses bajo custodia en el Centro de Detención de Adelanto.

“No solo estamos muy mal por el tiempo que lleva encerrado sino por el trato que les dan a los detenidos: comida podrida, agua sucia. Hace dos meses le quiso dar un paro cardiaco, lo llevaron al hospital y nunca nos avisaron”, dice esta esposa, residente del condado de Los Ángeles.

Asegura que el vocabulario que los guardias emplean es vulgar y grosero. “Les dicen mojados y los humillan diciéndoles que ellos no deberían estar en el país”.

En el tiempo que lleva encerrado su esposo de 54 años, ha perdido mucho peso y se ha enfermado mucho, dice. “Él está enfermo del corazón, y estando encerrado, sufre mucho de ansiedad y estrés”.

Lo último que supieron -afirma Legorreta- es que después de las visitas de la familias, algunos guardias les meten el dedo en el recto para asegurarse que no hayan escondido nada. “¡Es indignante!”, exclama.

Legorreta constantemente ha reportado a La Opinión los abusos infligidos contra su esposo en Adelanto.

Debido a los continuos reportes de maltrato, el Centro de Educación y Cumplimiento de Derechos Civiles (CREEC) entabló una demanda para presionar por una orden de la corte que obligue a que el ICE divulgue los documentos que den cuenta de las muertes de detenidos, abusos y otras condiciones de reclusión no solo en el Centro de Detención de Adelanto sino en el de Etowah en el estado de Alabama.

El Centro de Detención de Adelanto en California es manejado por el Grupo CEO; y el de Etowa por el condado de Gadsden, en Alabama.

La querella indica que tanto el Departamento de Seguridad de la Nación (DHS) como el Centro de Inmigración y Aduanas (ICE) han ignorado las peticiones de información en torno a las condiciones de estos centros de detención de inmigrantes.

El CREEC presentó varias solicitudes con base en la ley Acta de Libertad de Información (FOIA) en agosto y septiembre de 2017 para obtener datos sobre las muertes de personas, condiciones médicas y salud mental, uso del aislamiento, y acoso sexual.

En la demanda se indica, que a pesar de que por ley deben responder en un periodo de 30 días, el ICE no ha contestado a ninguna petición de solicitud de información.

“Adelanto y Etowah son ampliamente considerados entre los más preocupantes centros de detención de inmigrantes en el país”, dice Tim Fox, codirector ejecutivo del CREEC. Agrega que “el gobierno no puede ignorar su obligación de proporcionar acceso público a la documentación que arroja luz sobre las condiciones en estas instalaciones”.

Durante años, varios grupos de defensa de los inmigrantes han denunciado las malas condiciones que privan en Adelanto y Etowa.

“Desde 2011, seis personas han muerto bajo custodia de ICE en Adelanto, tres bajo la administración de Trump”, precisó Liz Martinez de la organización no lucrativa Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC).

“Es un hervidero de maltrato y muerte. ICE ha usado nuestros impuestos para estos abusos. Desde 2012 hemos tenido reportes de abusos físicos, sexuales, negligencia médica y fianzas muy altas para dejarlos salir en libertad”, expone Martinez.

Y señala que les han negado los documentos para verificar lo qué realmente pasa dentro porque no quieren que el público sepa.

“En promedio, en Adelanto, hay encerrados 1,600 inmigrantes, casi 1,960 por día”, explica.

Nubia Martínez, hermana de Pedro Jeremías Peña quien lleva casi un año encerrado en el Centro de Detención de Adelanto, dice que es mucha la presión psicológica que los guardias les ponen a los inmigrantes detenidos.

“Es una tortura mental para obligarlos a firmar su salida. A mi hermano, ya le dicho varias veces, ¿ya estás listo para firmar?”.

Agrega que el año pasado lo pusieron en aislamiento por más de un mes cuando protestaron porque a los de la unidad W4A donde el hermano estaba, no los dejaban ir a la biblioteca, a la iglesia, a la yarda ni hacer ejercicio.

“Cuando vamos a la visita, no nos dejan tocarlos más que al llegar y al despedirnos. Pero cómo les explica a un niño que no abrace ni toque a su padre o a su tío en medio de la visita. ¡No touching! ¡No toques! grita el guardia cada vez que uno de los niños salta sobre mi hermano. Es inhumano el trato”, dice.

Y piden a los familiares no quedarse callados y denunciar los abusos que se viven al interior del Centro de Detención de Adelanto.

En una conferencia de prensa, en septiembre pasado, el pastor evangélico Noé Zacarías al ser puesto en libertad, denunció los abusos al interior del Centro de Detención de Adelanto.

“Lo peor que yo viví en Adelanto fue cuando me enfermé y no me daban atención médica. Me pegó bronquitis aguda dos veces y no me atendían. Me dolía el pecho y tosía mucho. Se tardaron siete días en permitir que una enfermera me revisara. Ya para entonces estaba muy mal y me tuvieron que dar antibióticos”, contó.

Platicó que uno de los guardias le confió que el trato de tortura que les dan en los centros de custodia de ICE es para obligarlos a que firmen su deportación y no regresen. “Son muy poquitos los guardias que son buenos y en los que uno puede confiar”, dijo entonces.

Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de la organización CIVIC, que monitorea e informa sobre las condiciones en las instalaciones de Adelanto, señala que es vital que el público tenga acceso a los registros del ICE que documentan esas condiciones.

En Etowah, cientos de inmigrantes permanecen detenidos durante períodos prolongados, sin acceso a actividades recreativas al aire libre ni a la luz solar directa. Según se indica en la demanda, ha habido denuncias generalizadas de asalto sexual, negligencia y atención médica y mental deficiente.

Debido en parte a su ubicación remota y las bajas tasas de defensa legal entre los detenidos de ICE en Etowah, hay muy poca información disponible pública sobre las condiciones, lo que llevó a que el CREEC solicitara los registros del ICE.

“Las condiciones de vida y el tratamiento en el Centro de Detención de Etowah son indudablemente inhumanas. Incluso el DHS acordó recientemente que las instalaciones deberían cerrarse, y estaban a punto de hacerlo en el 2010. Como miembros del público y residentes de Alabama, es nuestro derecho tener acceso a los registros de lo que ocurre para hacer que estos sistemas rindan cuentas”, dice Anna Thomas, miembro de Shut Down Etowah, una campaña comprometida a exponer y poner fin a los abusos contra los derechos humanos en el Centro de Detención del Condado de Etowah.

Lori K. Haley, portavoz de ICE dijo que como parte de sus políticas, no comentan sobre litigios pendientes. Sin embargo, precisó que la ausencia de un comentario no debe ser considerado como un acuerdo con cualquiera de las acusaciones. “Nuestros entrenados profesionales del orden se adhieren a la misión del Departamento de Seguridad de la Nación (DHS), siguen nuestras leyes mientras vigilan la seguridad de la nación”, respondió.