‘La música no es solo tocar, es hacer sentir a la gente’

El mexicano Alexis Escoto deleita a los pasajeros de la Línea Roja del Metro en L.A. con la fuerza musical de su violín

Ver desamparados, vendedores, bailarines y pleitos; además de viajar con el ruido del metal rechinando contra las vías son algunas de las circunstancias que los pasajeros de Los Ángeles viven cada día al tomar el tren.

Pero es en medio de esa escena caótica que Alexis Escoto logra que muchos pasajeros de la Línea Roja del Metro levanten la vista para que —cautivados— lo contemplen tocar el violín.

Desde las 7:00 a.m., el joven de 26 años intercala vagones desde la estación de Universal City/Studio City para tocar sus melodías; lo que muchas veces culmina en una ola de aplausos entre los viajeros.

Tras poco más de dos minutos de música, Alexis agradece y luego pasa por los asientos con una mochila en caso de que alguien quiera aportar alguna donación. En ese camino también encuentra pasajeros que le piden una foto, toman videos y hasta le dan tarjetas de presentación, donde lo invitan a tocar a sus eventos.

Pero no todos regalan dinero. “La gente me da cosas… dibujos, notas, cuarzos; una vez me dieron un llavero con un elefante de la suerte y la figura de un violinista. Eso es bonito”, cuenta el joven, quien es originario de Nezahualcoyotl, Estado de México.

Alexis vino por primera vez a tocar su violín a Los Ángeles en agosto de 2017 con el corazón roto y $63 en el bolsillo.

Empezó a tocar en el Paseo de la Fama de Hollywood pero debido a la competencia su primer día solo obtuvo $53, de los cuales gastó casi la mitad para volver donde sus tíos en Thousand Oaks, en el condado de Ventura. Y no fue hasta octubre que llegó a la Línea Roja.

“Empecé con una bocina toda fea que hasta se apagaba porque se le acababa la pila”, cuenta entre risas.

No obstante, confiesa que el problema sentimental que atravesaba y estar lejos de su familia lo deprimieron pero tocar en el tren fue una cura.

“Cuando toco el violín me desconecto… Me ha pasado que he subido a tocar y he llorado y el pasajero también. Son momentos en que no me siento solo porque la gente empatiza conmigo. En esos tres minutos que tú vas a tu trabajo y yo toco: somos uno solo”.

Para ver un video de una presentación de Alexis en el tren visita AQUI

Luego de tres semanas de esa primera experiencia volvió a México. Tiene una visa de turista y afirma que vivir en EEUU no está dentro de su lista de metas sino que toma esto como una experiencia más. Fue por eso que me animé a volver en enero pasado.

No todo es color de rosa

Aunque ha tenido muchas experiencias buenas en Los Ángeles, Alexis cuenta que una vez quisieron robarle la bolsa donde llevaba el dinero pero la gente del tren lo ayudó y no pasó de ser solo un sinsabor.

En otra ocasión, dice, “el conductor del tren me dijo que no iba a arrancar hasta que me saliera del vagón”.

El joven admite que solo le queda obedecer porque —señala— respeta el trabajo del otro y que lo mismo pasa con los policías que resguardan este transporte público.

“Una vez un policía me sacó y pensé que me iba a dar un ticket y me dijo: ‘Hijo, me gusta lo que haces es hermoso y no quiero darte un ticket pero cuando nos veas apaga tu música y sal. Así evitas problemas. Solo respeta mi trabajo”.

Agrega que también le sugirió tener cuidado con las quejas de los usuarios ya que si el policía estaba presente lo iban a tener que multar.

“Ustedes se quejan de su policía aquí [en EEUU] pero no has tenido a la policía de México… Ahí nos dicen: ‘Tienes multa y si no la quieres te la dejo a mitad de precio pero el dinero me lo das a mí’”.

‘Hubo un tiempo en que odie el violín’

A Alexis, la música le corre en el ADN. Su bisabuelo fue mariachi en León (Guanajuato) al igual que su abuelo, quien hasta llegó a tocar en las películas de Pedro Infante.

“Mi abuelo les inculcó la música a todos sus hijos, a mi mamá a mis tías. Solo uno de mis tíos fue la oveja negra que quiso ser ingeniero”, cuenta entre risas.

Su madre y sus tías tuvieron un grupo de música norteña que se llamó las Venaditas del Norte y llamó mucho la atención porque en esa época los grupos solo eran de hombres.

“A los siete años le dije a mi mamá: ‘Quiero aprender a tocar el violín’. Y como mis hermanos dejaron la música ella feliz pero me puso tanta presión que llegué un punto en que lo odié [el violín]”.

Los dos primeros años de práctica fueros llevaderos. Alexis estudiaba y los domingos iba a casa de su abuelito para que le revisara su avance con el violín.

Pero todo cambió cuando a los 9 años audicionó para entrar a la Escuela de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Aunque los puestos eran peleados, logró el ingreso. “Me quedé pero lo empecé a odiar porque salía de la escuela como a las dos de la tarde y era llegar a mi casa y salir de nuevo. Hacíamos hora y media de camino [a la UNAM]. A veces ni me cambiaba el uniforme y hasta comía en el camión”, recuerda.

Además del colegio regular, llevaba clases de solfeo, para leer partituras; coro y violín; y por lo apretado de su horario –en ocasiones– hasta tenía que hacer tareas en el trayecto. “Era muy pesado para un niño”, dice.

La falta de amigos fue otro problema. Durante la semana no podía quedarse a socializar después de clases porque tenía que salir corriendo a tomar el camión y entre sábado y domingo ensayaba. “‘Hasta que no practiques; no sales’, me decía mi mamá. Ya cuando terminaba mis amigos ya se metían”.

Alexis dice entender que su madre, Olivia Escoto, jamás lo hizo con mala intención pero acepta que la rutina le afectaba.

Una vez en la adolescencia tampoco tuvo éxito con las novias. “Yo era muy reservado y me daba pena que me presumieran por eso nadie supo en la escuela que tocaba el violín”, dice. Fue hasta tercero de secundaria que tocó en el Día de la Madres que se enteraron.

Pero fue un duro golpe que lo tumbó. “Mi hermana falleció [de cáncer]. Y ya en ese punto me dije: ‘Ya para qué vivimos si nos vamos a morir’”.

Cuenta que debido a los gastos médicos empezó a faltar el dinero, salió de la escuela privada en la que estaba y el negocio donde su mamá vendía micheladas se vino abajo. “Tenía 13 años y llegó un punto en que no quería nada”.

No obstante, el violín estaba ahí. “Era algo así como pensar que si tienes problemas desquítate con el violín”, dice.

A desempolvar el violín

El joven cuenta que a sus 20 años se casó y producto de esa relación tuvo dos hijos. Uno de 5 años, quien está aprendiendo violín y una niña, de 4, que estudia para tocar piano.

Pero el peso de mantener una casa no le fue fácil así que dejó la música y entró a trabajar a un KFC.

Las cosas no iban bien en su relación.

“Teníamos broncas por infidelidad”, dice Alexis y agrega que en una ocasión su esposa llegó a irse de la casa y que luego ella tuvo problemas con las drogas. “Ella estuvo internada [para su recuperación]. Nada mejoró, nos separamos pero luego me dijo que quería quedarse con los niños”.

Fue en ese momento en que Alexis dejó el KFC y entró a trabajar a un Cinemex; sin embargo, el sueldo que ganaba no le iba a alcanzar para pelear por la custodia de sus hijos.

“Tenía el violín guardado debajo de un mueble. Fue en ese momento que literalmente lo desempolvé”, cuenta.

Ya había tenido una experiencia previa tocando en el Metro dela Ciudad de México. “Una vez iba al museo y me di cuenta que no traía mucho dinero y saqué el violín… Me hice como 80 pesos”, recuerda.

Pero una vez que se decidió a trabajar así, cuenta que llegó a sacar entre 500 y 600 pesos al día. Y luego de mucho esfuerzo, logró quedarse con sus niños; además de obtener el divorcio.

Alexis ha trabajado vendiendo gorditas, mariscos, tacos y hasta repartiendo pollo. Asegura que no toca su violín por dinero sino porque es lo que lo hace feliz.

Tras esa experiencia se avocó a su talento y volvió a retomar sus clases, empezó a dar clases de música en la UNAM y a enseñar en una orquesta.

“La música es mi vida… Cuando somos bebés, el primer sentido que se desarrolla es el oído y lo primero que escuchas es el latido [del corazón] de tu mamá. La música es vida, es amor, un sentimiento, es el medio por el cual la humanidad se conecta”, dice con seguridad este violinista que deleita en ocasiones los oídos de los viajeros del Metro.

Alexis vuela alto

Hoy Alexis Escoto tiene dos grupos musicales en México: “Ensamble Sinenomine” y el grupo de violines “Raymundo Moro” el cual fundó en honor a su maestro de violín; los integrantes son alumnos del CCH Oriente de la UNAM, lugar de donde fue docente por dos años.

Esta semana vuelve a México a dictar una clase magistral, la cual —asegura— no piensa cobrarle a sus alumnos, y a mediados de este año viajará a Francia para un evento llamado Eurochestries.

Cuenta que en su comunidad Nezahualcóyotl no existe un programa musical y sueña con poner una escuela de música para que los estudiantes no tengan que viajar hora y media para llegar a una clase.

“Algunos de esos alumnos son de Valle de Chalco, Ixtapaluca, ChImalhuacán, Texcoco y Los Reyes”, cuenta Alexis.

Otro de sus sueños, confiesa, es conocer a Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. “Para que me instruya en dirección orquestral”, dice.