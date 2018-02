FOTO: Dulce María presume su figura en Instagram posando en bikini

Nadie da lo que no tiene,por eso es importante cuidarnos fisica,mental y espiritualmente para poder dar lo mejor de nosotros en cada área de nuestra vida y a la gente que amamos y nos rodea 🙌🏼 entre tantas presiones siempre es bueno consentirse y descansar un poquito🤗💁🏻‍♀️❤️ @elsantuariovalle #spa

