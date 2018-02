Fotos: Se filtran en redes imágenes del Nokia 9

Las esperadas primeras imágenes del Nokia 9, el nuevo smartphone de la marca finlandesa, se han filtrado en las redes sociales dando a conocer algunas de sus características.

Las fotos fueron tomadas a uno de los directivos de su fabricante, la compañía finlandesa HMD Global, mientras sostenía el móvil, asegura la página indonesia Detik.

En ellas se puede ver una pantalla, al parecer curva de al menos 5.5 pulgadas, muy similar a lo que Samsung ha puesto en sus modelos Galaxy S8 y Note 8.

