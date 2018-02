Los 10 mejores y peores estados de EEUU para los solteros

Un estudio reveló que el sitio en donde vives también influye para encontrar o no a tu otra mitad

Para poder encontrar al amor de tu vida no solo intervienen tu personalidad, tus gustos, tus intereses o tu situación económica y laboral. Aunque no lo creas, el lugar en donde vives también influye en las posibilidad de conseguir o no pareja.

Sobre este tema, WalletHub realizó un análisis de los 50 estados que conforman a los Estados Unidos y en efecto, este descubrió que hay estados en donde es más sencillo tener citas amorosas en comparación con otras.

Por ejemplo, en los estados en donde los sueldos son más bajos, es más complicado que las personas puedan darse el gusto de salir varias veces a la semana con la persona que llena su corazón; en cambio, las personas que financieramente son estables, pueden experimentar cosas nuevas que hacen que una relación de pareja se nutra y crezca.

Lo mismo sucede si tomamos en cuenta algunos aspectos demográficos, como por ejemplo, un estado con mayor proporción de adultos solteros ayuda que hayan más encuentros en busca de su otra mitad.

Tomando en cuenta esto y otros aspectos como edad, ingreso per cápita así como opciones de diversión, esparcimiento y diversidad de sitios para tener una cita, WalletHub indica cuales son los 10 mejores y peores estados para ser soltero. Aquí los resultados:

Los 10 mejores estados de EEUU para los solteros

1) California

2) Florida

3) Nueva York

4) Texas

5) Pennsylvania

6) Wisconsin

7) Massachusetts

8) Illinois

9) Ohio

10) Arizona

Los 10 peores estados de EEUU para los solteros

1) Oklahoma

2) Kansas

3) Wyoming

4) Nuevo Mexico

5) Dakota del Norte

6) Kentucky

7) Mississippi

8) Alabama

9) West Virginia

10) Arkansas