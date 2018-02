Agenda LA: los eventos que no te puedes perder

La reina del reguetón, Ivy Queen, viene a Los Angeles, mientras que para los niños hay actividades de todo tipo

Jueves 15

Lucha libre para enamorados

El espectáculo de lucha libre y vodevil, Lucha VaVoom, presenta en The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles) el show Ooh La La Lucha VaVOOM Valentines, en el que debuta sobre el ring la estella Rey Fénix. Además, las actuaciones de Joey Ryan, Dama Fina y Ruby Gardena. Con la participación de trapecistas, bailarinas de tubo, peleas de los pollos locos e invitados especiales. Boletos $40 a $75. 8 pm. Informes luchavavoom.com.

Viernes 16

Show sobre ‘Birdman’

En este espectáculo, que se presenta en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles), el compositor y percusionista Antonio Sánchez interpreta en vivo la música de la premiada cinta “Birdman”, del mexicano Alejandro González Iñárritu. Con Seamus Blake en el saxofón, John Escreet en el piano y Matt Brewer en el bajo. Sánchez, nacido en Ciudad de México y radicado desde 1999 en Nueva York, es uno de los músicos de jazz más solicitados de la escena musical. 8 pm. Boletos $29 a $59. Informes (310) 825-2101 y roycehall.org.

Noche con Ivy Queen

La reina del regguetón, Ivy Queen, visita Los Angeles para ofrecer un solo show en The Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde interpretará sus más conocidos temas además de las canciones de su noveno álbum de estudio “Vendetta: First Round”, que salió al mercado en 2015. 9 pm. Boletos $36. Informes (213) 746-4287 y clubmayan.com.

Sábado 17

Fin de semana sensorial

El Kidspace Children’s Museum (480 N. Arroyo Blvd., Pasadena) llevará a cabo del sábado al lune el Ooey Gooey Weekend, en el que los niños podrán participara en actividades sensitivas. Crearán esculturas hechas en forma de popó y aprenderán como lo que defecan los animales ayuda a identificar qué comen. También habrá artistas que pintan con los dedos y trivias para resolver. Sábado y domingo 10 am a 5 pm, y lunes 9:30 am a 5 pm. Entrada $13. Informes (626) 449-9144 y kidspacemuseum.org.

Año nuevo chino en Santa Monica

El Santa Monica Place (395 Santa Monica Place, Santa Monica) conmemorará el Año del Perro en su celebración anual del Año nuevo lunar chino, con espectáculos como la danza del dragón, la danza coreana de los abanicos, música folclórica en vivo a cargo de un dúo chino y artistas en zancos. Además habrá actividades artísticas manuales en las que puede participar toda la familia. De 2 a 6 pm. Entrada gratuita. Informes santamonicaplace.com.

Los Peanuts en Knott’s

Por primera vez en su historia, el parque Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) realiza la Knott’s Peanuts Celebration, una fiesta dedicada todos los fines de semana, hasta el 25 de febrero, además del Día de los Presidentes, a los personajes de esta tira cómica. En este evento, los visitantes al parque tendrán más acceso que nunca a Charlie Brown, Snoopy, Lucy y el resto de los miembros de la pandilla. Además el parque incluye una decoración especial inspirada en los Peanuts, más oportunidades para tomarse fotos con ellos, shows en vivo y golosinas alusivas a la celebración. Sábados y domingos 10 am a 8 pm. Boletos $79. Informes (714) 220-5200 y knotts.com.

Celebración en Chinatown

El barrio chino de Los Ángeles celebrará su tradicional Golden Dragon Parade, que recorrerá varias calles de este famoso segmento de la ciudad. Inicia a la 1 pm en la intersección de las calles Hill y Ord. Se trata del desfile más antiguo de su tipo en Estados Unidos, e incluye bailarines de la danza del dragón, dos docenas de carrozas, bandas musicales, malabaristas, entre otros artistas. Gratis. Informes lagoldendragonparade.com.

Concierto familiar

La American Youth Symphony llevará a cabo el Bernstein Centennial en el Royce Hall (340 Royce Dr., Los Angeles), que celebra los 100 años del nacimiento de este compositor. Bajo la conducción del director residente Juan Felipe Molano, se interpretarán fracciones de piezas de Aaron Copland, Charles Ives y el mismo Bernstein. Con narraciones de Molano. Además habrá actividades para niños. 7 pm. Apto para toda la familia. Entrada gratis. Reservaciones en aysymphony.org.

Música mexicana

El Trío Ellas se ha distinguido por su voces excepcionales que acompañan con música de mariachi. El grupo se ha hecho acreedor a nominaciones al Grammy, y por sus ritmos han sido comparadas con las Dixie Chicks, en versión latina, puesto que en sus melodías mezclan ritmos de rock, blues y toques contemporáneos. Ofrecerán un show en el Grand Vision & the Grand Annex (434 W. 6th St., San Pedro). 8 pm. Boletos $20 a $30. Informes (310) 833-4813 y grandvision.org.

Domingo 18

Función de títeres

El espectáculo “When Puppets Are Your Only Valentines” se presentará en el Bob Baker Marionette Theater (1345 W. 1st St., Los Angeles). Se trata de una comedia de variedad con títeres realizada por los titiriteros de la compañía Bob Baker, Molly Fite y Jared Ramírez. El show contiene algo de humor para adultos, por lo que se recomienda la discreción de los padres. 8 pm. Boletos $15. Informes (213) 250-9995 y bobbakermarionettetheatre.o