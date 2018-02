Así “engañó” Walt Disney a su esposa para comprarle un perro

Esa pasión tendría su fruto en la película “Lady and the Tramp” ("La Dama y el Vagabundo"), una de los clásicos más famosos de Disney

En el video de arriba pueden ver cómo Walt Disney “convenció” a su esposa para que tuvieran un perro chow, aunque a ella no le gustaban los canes. Esa pasión quizá fue la que llevó a Disney a producir la película “Lady and the Tramp” (“La Dama y el Vagabundo” en español), una de las cintas de animación clásicas más conocidas de la factoría y una de las historias de amor más bellas jamás contadas. ¿Se acuerdan de la escena en que la Dama y el Vagabundo comen un plato de espaguetti y terminan en un beso “sin querer”?

Ahora “Lady and the Tramp” viene con tres versiones de la película, material adicional clásico y tres segmentos totalmente nuevos formato digital y en Movies Anywhere el 20 de febrero y en Blu-ray el 27 de febrero.

La edición de la Walt Disney Signature Collection ofrece tres maneras emocionantes de mirar “Lady and the Tramp” —la versión original de los cines, el modo para cantar junto a la película y las sesiones del storyboard de Walt— tanto en el formato digital como en la edición Multi-screen (antes conocida como Blu-ray Combo Pack). La edición Multi-screen incluye un Blu-ray, un DVD y una copia digital, lo que les ofrece a los consumidores hogareños la flexibilidad de mirar la película en distintos dispositivos. Además del material adicional clásico, los nuevos segmentos invitan a los espectadores a entrar a la oficina de Walt Disney en los estudios, descubrir la pasión personal que sentía Walt por los perros y recibir una clase de cocina de espagueti con albóndigas presentada por una celebridad.

“Lady and the Tramp” es el sexto título que se une a la Walt Disney Signature Collection, que incluye películas innovadoras creadas o inspiradas por la imaginación y el legado de Walt Disney. La película ocupará su lugar junto a “Snow White and the Seven Dwarfs” (“Blancanieves y los Siete Enanitos”), “Beauty and the Beast” (“La Bella y la Bestia”), “Pinocchio”, “Bambi” y “The Lion King” (“El Rey León”).