Demi Lovato anuncia gira con sensual video en Instagram

La cantante Demi Lovato ha anunciado en su cuenta de Instagram las fechas de su gira “Tell Me You Love Me Tour”, mismo que tocará al menos una docena de ciudades en Europa y 10 en Latinoamérica.

Estas fechas son posteriores a las que tiene anunciadas en los Estados Unidos durante lo que resta de febrero y marzo junto a DJ Khaled.

😘 #TellMeYouLoveMeTour A post shared by Demi Lovato (@ddlovato) on Feb 15, 2018 at 12:23pm PST

Para hacer el anuncio, Demi ha colocado un video en el que está en una cama vestida con lencería de encaje color blanco.

Este video hace par con las imágenes con las que se acompaña la programación de la gira que aparecen también en la cuenta.