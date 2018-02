Despiden a locutor por comentarios sexuales sobre atleta olímpica

Un locutor radial de nombre Patrick Connor ha perdido su trabajo debido a sus comentarios sexuales sobre la medallista olímpica estadounidense Chloe Kim en los cuáles se refirió a su figura.

“Si ella tuviera 18 años, no me avergonzaría decir que tiene un buen trasero”, dijo el conductor sobre la medallista que participa en los Juegos Olímpicos invernales que se celebran en Pyeongchang, Corea del Sur.

I hate crying but I’ll give myself a pass for this one. Thank you everyone for the love! Stoked to bring home the gold pic.twitter.com/vxApf1lxbI

No conforme con un primer comentario, el conductor siguió con un: “Es adorable. Soy un gran fan de Chloe Kim”, y después uno en el que recordaba que la joven es menor de edad:“El 23 de abril cumple 18 años, empieza la cuenta atrás”.

Tras la ola de críticas por sus comentarios y la pérdida de su empleo, el hombre ofreció a través de Twitter una disculpa a la atleta y al público.

“Ayer me equivoqué en un mal intento de hacer reír a la gente. Mis comentarios sobre Chloe Kim fueron más que inapropiados, vulgares y asquerosos. Realmente lo siento, Chloe”, escribió.

Yesterday in a weird attempt to make people laugh I failed. My comments about @chloekimsnow were more than inappropriate they were lame & gross. Im truly sorry Chloe. You’ve repped our country so brilliantly. I apologize to my colleagues & the listeners for being a total idiot.

— Patrick Connor (@pcon34) 14 de febrero de 2018