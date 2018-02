Jorge Drexler: un cantante ‘cada vez menos mesurado’

El artista uruguayo trae a la ciudad 'Salvavidas de hielo'

Jorge Drexler tiene una advertencia para sus seguidores: cada vez es menos mesurado, y con la edad, dice, se está poniendo cada vez peor.

“Hay muchas cosas que van cambiando con los años”, dijo el cantante uruguayo sobre la forma en que enfrenta la vida actualmente en contraste con la manera en que lo hacía hace algunos años.

Por ejemplo, una década atrás no creía en las redes sociales y tampoco las usaba.

“Tampoco eran lo que son ahora […] Soy una persona que cambia mucho”, reconoció. “Las personas que no cambian me preocupan a mí, la verdad. Si yo tuviera los mismos prejuicios que tenía cuando tenía 18 años… [Por ejemplo] tampoco bailaba en esa época; ahora bailo […] Hay cosas de la vida que yo he aprendido a disfrutar”.

Lo que no ha cambiado es la pasión del cantante por la música y por explorar nuevos y diferentes ritmos, como sucedió con “Salvavidas de hielo”, el disco que estrenó recientemente.

Para este álbum, Drexler viajó a México con la intención de grabar su material, pero terminó empapando su música con varios ritmos típicos de ese país, además de haber incluido colaboraciones con Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, dos de las cantantes más populares de la música contemporánea mexicana.

“Se me pegaron algunas cosas del sonido de ahí, sobre todo el son jarocho, el sonido de la jarana”, dijo.

El responsable de este componente sonoro fue Joel Cruz Castellanos, miembro de Los Cojolites, una reconocida banda de música veracruzana.

Y tanta fue la influencia de México en su disco, que en la gira que recién inició Drexler por Estados Unidos –y que llegará viernes a Los Ángeles– incluye una jarana.

Escogió México por varias razones, entre ellas las dimensiones del país y por la variedad e identidad cultural que tiene, “donde la cultura prehispánica está tan presente, donde hay más de 100 leguas nativas activas todavía. La Ciudad de México tiene una fuerza muy peculiar y tiene mucha energía, y yo quería un poco de eso para mi disco”.

Entre los temas que incluye hay uno que resalta porque, sin decirlo, está dedicado a Joaquín Sabina, el responsable de que Drexler haya dejado su carrera de medicina y se haya mudado a España con la intención de continuar su carrera como cantante.

“Pongamos que hablo de Martínez” habla del momento en que Sabina vio a Drexler cantar en un bar de Uruguay y le recomendó que se dedicara a la música.

“Fue el más loco de todos los consejos”, dijo. “Y como suelen los buenos consejos, fue algo bueno”.

En detalle

Qué: Jorge Drexler

Cuándo: viernes, 8 pm

Dónde: El Rey Theatre, 5515 Wilshire Blvd., Los Angeles

Cómo: boletos $35; informes (888) 929-7849 y theelrey.com