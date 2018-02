La primera ópera con mariachi llega finalmente a Los Angeles

"Cruzar la cara de la Luna" cuenta con el talento musical del Mariachi Vargas de Tecalitlán

Los Ángeles es la urbe con más mexicanos después de Ciudad de México. Sin embargo, “Cruzar la cara de la Luna”, la primera ópera que se realiza con mariachi –la música más emblemática de ese país–, llegó primero a lugares como Chicago, Tucson, Nueva York y la misma París.

Eso está a punto de cambiar, cuando este fin de semana la obra debute en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts, con un talento que también se estrena en esta producción y con el Mariachi Vargas de Tecalitlán en la parte musical.

“Es quizá por los compromisos del Vargas”, explicó Dan Guerrero, director de esta ópera, como la razón por la que en una ciudad tan llena de mexicanos no se había presentado una obra de tal magnitud, en la que la verdadera estrella es este mariachi, considerado el mejor del mundo.

“Cruzar la cara de la Luna” hizo su debut en Texas, cuando fue comisionada por la Houston Grand Opera y estrenada ahí mismo en 2010. Después, solo se ha vuelto a montar unas cinco o seis veces, y siempre fue con los mismos intérpretes, dijo Guerrero.

En esta ocasión, el talento es nuevo y es local, entre ellos Daniel Rodríguez, Alba Franco-Cancél, Suzanna Guzmán y Natalia Ferreiro.

La obra, que se presenta en inglés y en español con supertítulos en ambos idiomas, es una historia de migración que involucra a dos familias y tres generaciones. Aborda temas como el viaje “al norte” y los amores divididos por la frontera. Fue escrita por el fallecido director del Mariachi Vargas, Pepe Martínez, y Leonard Foglia, productor de Broadway.

“Es un tipo de ópera de cámara porque hay mucho diálogo. Usualmente la ópera es todo cantar, pero aquí hay mucho diálogo en inglés y en español”, dijo Guerrero. “Además de que el tema del que se habla es muy actual”.

El Mariachi Vargas no solo permanece en el escenario durante toda la ópera, sino que también participa con sus voces en algunas partes de la trama.

Luego de los shows en Los Ángeles, no se sabe cuándo será la próxima vez que se presente esta obra, pero entre los planes de Guerrero está llevarla a otras partes del mundo además de México, en donde todavía no se ha estrenado.

En detalle:

Qué: ‘Cruzar la cara de la Luna’, con el Mariachi Vargas de Tecalitlán

Cuándo: viernes y sábado 8 pm, domingo 3 pm

Dónde: Valley Performing Arts Center (o Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts), 18111 Nordhoff St., Northridge

Cómo: boletos $43 a $85; informes (818) 677-3000 y ValleyPerformingArtsCenter.org