Lorena Herrera molesta con quienes dicen que no canta

"No está padre que por ser rubia piense que no eres talentosa"

Lorena Herrera, quien estrenará su nuevo vídeo “Tócame”, se encuentra muy molesta por las críticas que ha generado el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien puso en duda su talento como cantante.

“Esta canción requiere que uno cante más, de verdad no está tan padre que te critiquen si cantas o no, si actúas o no, o sea, ese señor habla como si ya me hubiera ido a ver a un espectáculo, entonces como no lo ha ido a ver, no tiene derecho a decir si canto o no. Yo con esto no estoy queriendo decir que soy la gran cantante, eso de qué nivel de cantante soy, se lo dejo al público que sí me ha visto en vivo. Artistas como yo, que tenemos una imagen de sexys y bonitas, siempre se nos pone en duda si somos talentosas o no y eso cansa y más cuando viene de un líder de opinión que debería de ver primero las cosas, antes de criticarlas”, manifestó.

Asegura que en su faceta de cantante sigue preparándose, por ello es que dentro de su espectáculo canta música regional mexicana, género en el que se requiere un nivel vocal alto.

“Creen que porque uso escotes no tengo talento, pero desde siempre les informo que he cantado música regional mexicana, desde hace muchos años que en mis shows está eso y les puedo demostrar que canto como debe ser, entonces no está padre que por ser rubia piensen que no eres talentosa, es una tontería”, dijo molesta.

La cantante aprovechó para enfrentar todos los comentarios en su contra sobre su nueva canción.”En todos los sencillos que he sacado desde ‘Masoquista’, nunca he llevado corista, porque Mike Navarro, mi productor, no está muy de acuerdo con eso, por eso es que me pone a hacer todo tipo de vocecitas, desde las más graves, hasta las más agudas y para los que dudan que es mi voz, todas las hago yo”, platicó Lorena.