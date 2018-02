Niña herida en tiroteo de escuela Sal Castro podría no volver a tener uso de su mano derecha

Ashrah Félix sale del hospital tras el traumático episodio en la escuela intermedia

“Tengo miedo de regresar allí”.

Esas son las palabras que Ashrah Félix, de 12 años de edad, expresó a medios de comunicación al ser dada de alta de un hospital, dos semanas después que una bala disparada accidentalmente en un salón de la escuela intermedia Salvador Castro de Westlake le dejara graves heridas en la muñeca de su mano derecha, al grado que hasta existe la posibilidad de que nunca la vuelva a poder usar.

En un mensaje colocado en una cuenta de GoFundMe (https://www.gofundme.com/female-school-shooting-victim), se indica que la bala rompió la muñeca de Ashrah, quebrando los huesos y dañando gravemente los tendones y los nervios en su mano dominante.

“Aunque los detalles del accidente aún no están claros, una cosa es cierta, la vida de Ashrah cambió para siempre. Su madre me dice que no puede hacer cosas básicas por sí misma como bañarse, vestirse, preparar comida, escribir, y muchas otras cosas. Tiene miedo de salir a la calle y teme volver a la escuela. Su madre no quiere dejar su lado”, escribió Bridgette Robinson, exmaestra de la menor y quien creó la página de GoFundMe.





“Tuve a Ashrah en mi clase de inglés el año pasado y aunque académicament tenia problemas, ella siempre tuvo una actitud positiva y trató de dar lo mejor. El inglés es el segundo idioma de Ashrah, y como muchos de los estudiantes de esta comunidad del centro de Los Ángeles, los padres de Ashrah son inmigrantes, que vinieron a Estados Unidos buscando una vida mejor para sus familias. Su padre es de Guatemala, y su madre de México. Los padres de Ashrah no hablan inglés, por lo que a menudo tiene que ser el traductor para ellos. Antes del accidente, ella trabajaba junto a su padre haciendo trabajos variados para ayudar a mantener a la familia. Su padre trabaja en la construcción y busca tareas adicionales en Home Depot los fines de semana.

“Antes del accidente, Ashrah enfrentaba desafíos financieros y académicos; ahora se enfrenta a los físicos y psicológicos también”, detalló Robinson.

“Estoy pidiendo a esta comunidad que se una para ayudar a esta familia a través de uno de los momentos más difíciles de sus vidas. El dinero recaudado se usará para ayudarles a pagar su vivienda, ya que la madre estará cuidando de Ashrah y no podrá trabajar. También, para cualquier apoyo educativo que Ashrah requiera, rehabilitación, ropa, alimentos y necesidades básicas”, agregó

LAUSD recalca a los padres que la prioridad en sus escuelas es la seguridad

La presidente de la Junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Mónica García, y la superintendente interina Vivian Ekchian lamentaron los hechos ocurridos en la secundaria de Florida y dijeron que trabajan para hacer las escuelas seguras.

“En nombre de todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, estamos profundamente entristecidos por el trágico tiroteo de hoy (miércoles) en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida. Las imágenes desgarradoras de los niños que huyen de un tiroteo en nuestras escuelas se están convirtiendo en algo demasiado familiar. Después de haber pasado por un tiroteo en Los Ángeles, entendemos la ansiedad, la incertidumbre y el horror de la violencia que afecta a nuestros niños, familias y comunidades escolares.

“También queremos asegurar a todos los padres, estudiantes y personal que la seguridad sigue siendo la prioridad principal del Distrito Escolar. Seguimos trabajando con el Departamento de Policía Escolar Los Ángeles, junto con las agencias de seguridad pública y salud mental, para asegurar la planificación, preparación y respuesta a incidentes que puedan afectar la seguridad. Además, animamos a todos en nuestro Distrito a permanecer vigilantes trabajando juntos para mantener nuestras escuelas seguras – si ves algo, di algo”, añadieron en un comunicado.