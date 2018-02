Rafa Márquez no pierde la esperanza y quiere sus 5 copas

"Es una ilusión y un sueño" dijo el internacional mexicano que no ceja en su empeño de llegar a jugar en Rusia 2018

CDMX, México – Rafael Márquez no pierde la fe de ser el nuevo “Cinco Copas”.

A tres meses de que se revele la lista de la selección mexicana para la Copa del Mundo de Rusia, el futbolista espera ganar la batalla más difícil de su vida, esa que sostiene con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y que le impide figurar entre los elegibles para el Mundial.

Márquez jugó en Corea/Japón, Alemania, Sudáfrica y Brasil. Cumplió 39 años el pasado martes. Su deseo es claro: jugar su quinto Mundial, hito sólo conquistado por el mexicano Antonio La “Tota” Carbajal, el alemán Lothar Matthäus y el italiano Gianluigi Buffon, aunque este último fue banca en uno de los torneos.

“¡No, hombre! es una ilusión y un sueño que está todavía al alcance de poderlo conquistar. Pero tampoco estoy aferrado a que se haga porque estoy consciente de la situación y de que he logrado una trayectoria importante“, dijo Márquez.

Rafa es el nuevo embajador de la firma alemana PUMA y ayer presentó el calzado Future, un tema que no es menor luego de meses de sinsabores con sus patrocinadores.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Márquez en agosto pasado por vínculos con una red de lavado de dinero. A pesar de que ese es el único país al que no puede entrar Rafa, la FMF no permitirá que lo convoquen en tanto no resuelva el conflicto, presuntamente por presiones de los patrocinadores. Nike le retiró el patrocinio al futbolista. Márquez llegó a pintar de negro los zapatos para ocultar la marca.

A medio año de conflicto y de regreso a la actividad con el Atlas, expone qué debe hacer la selección mexicana para por fin trascender en una Copa del Mundo.

“¿Qué tendría que hacer?, bueno, yo creo que están en muy buenas manos, es un gran grupo de trabajo, con gran calidad y esperemos que con eso baste para hacer historia.

“Creérsela nada más, por algo hay bastantes jugadores que están en Europa jugando en equipos importantes y es una gran oportunidad para ahora sí dar un gran paso”, expresó el capitán tricolor.