Residentes vs. megabodega en el condado de San Bernardino

Personas que viven alrededor de un proyecto en planeación temen que de aprobarse haya más tránsito y contaminación

Decenas de residentes de la comunidad de Bloomington, en el condado de San Bernardino, se han pronunciado en contra de un megaproyecto

que, dicen, contaminará el aire de la zona y reducirá el valor de sus propiedades.

Armados con carteles que decían: “Aire limpio ahora” y “Mi salud primero”, entre otros, los manifestantes se congregaron este martes en el edificio de gobierno del condado de San Bernardino, en la ciudad del mismo nombre, para presentar argumentos en contra de la megabodega.

Dicho proyecto sería construido sobre la avenida Slover entre las calles Locust y Laurel, en la comunidad no incorporada de Bloomington.

“Nuestros pulmones no están a la venta”, expresó Thomas Rocha, líder del movimiento representado por el grupo ambientalista Centro de Acción Comunitaria y Justicia Ambiental (CCAEJ).

Según Rocha, el dueño del terreno —que colinda con su propiedad— solicitó en 2014 cambiar la clasificación de la zona de residencial a comercial para que eventualmente la empresa JM Realty construyera allí una bodega de 344,000 pies cuadrados.

El problema, dijo Rocha, es que la bodega estaría a poca distancia de dos escuelas y casas, lo que pone en riesgo la salud de niños y adultos por igual. “La meta es detener la construcción de esa y otras bodegas en nuestra comunidad. Ya basta de que jueguen con nuestra salud… de que nos ignoren”, comentó Rocha.

Según CCAEJ, la bodega sería construida a menos de 1,000 pies de la secundaria Bloomington, a menos de una milla de la secundaria Ruth O’Harris y a menos de 10 pies de un vecindario.

Más tránsito y contaminación

Representando a CCAEJ, Esther Pordillo señaló que la bodega generará más tránsito en una zona residencial; además de más ruido y contaminación, lo que equivale a más personas desarrollando enfermedades respiratorias.

Añadió que la promesa de que las bodegas generarán ingresos económicos es engañosa, ya que muchas permanecen vacías por meses y cuando contratan gente lo hacen con sueldos bajos.

En tono de súplica, Jessica Rodríguez, madre de un niño asmático, le pidió a la supervisora Josie Gonzáles que no apruebe el proyecto cuando llegue a la Junta de Supervisores. Dijo que su hijo y los demás residentes valen más que cualquier cantidad de dinero.

“Josie, escucha, no apruebes este proyecto; haz lo correcto. Ponte del lado de la comunidad. Josie, no permitas que las compañías te compren con dinero. Tu excusa de que estás generando empleos no es suficiente”, dijo Rodríguez durante la sección de comentarios de la Junta del Condado.

La supervisora Gonzáles, quien representa el Distrito 5 del condado de San Bernardino, no hizo declaraciones a los medios; sin embargo su asistente Lisha Smith dijo que no hará comentarios hasta que la propuesta llegue a su escritorio. Agregó que el proyecto se encuentra en el Comité de Planeación del condado y que Gonzáles tiene el sueño de ver a Bloomington crecer a través de un desarrollo bien planificado.

Rodríguez, madre de un niño asmático, le pidió a la Supervisora Josie Gonzales que no apruebe el proyecto cuando llegue a la Junta. (Alejandro Cano/Especial para La Opinion)“Los residentes han expresado su deseo de que Bloomington se convierta en una comunidad próspera donde puedan recrear, comprar y gastar su dinero en apoyo de las empresas locales. Históricamente, Bloomington no ha tenido una inversión significativa en infraestructura debido a la falta de desarrollo. Como resultado, la comunidad genera muy pocos ingresos, lo que afecta los niveles de servicio”, dijo Smith. “Bloomington tiene un tremendo potencial para

crecer. Como cualquier comunidad, una combinación de inversión pública y privada ayudará a mejorar la base impositiva de Bloomington”.

Smith agregó que la tarea no será fácil y que no sucederá de la noche a la mañana; sin embargo, será posible solo si se apoya proyectos que generen ingresos para que se transformen en servicios.

‘El proyecto es necesario’

Gary Grossich, presidente del concejo asesor municipal de Bloomington, dijo que la idea fue aprobada de manera unánime debido a que la zona necesita de proyectos similares para poder incrementar los servicios. Grossich dijo que la comunidad de 25,000 habitantes necesita, entre otras cosas, más seguridad pública.

“Solo tenemos un alguacil que viene de Fontana. Solo uno para 25,000 residentes. El proyecto es necesario para el futuro económico de la comunidad. Nosotros queremos lo major para Bloomington y me sorprende que algunos vecinos no entiendan el concepto”, dijo Grossich.

Eduardo Galván, otro de los residentes de la zona, dijo que no se opone a la construcción de bodegas sino al lugar en donde quieren construirla. Similar postura tiene la asambleísta Eloise Reyes, quien ha brindado su apoyo a los residentes bajo el argumento de que las bodegas se pueden construir lejos de los vecindarios y escuelas.

Grossich aseveró que la empresa ha modificado los planes para no causar molestia a los residentes aledaños y que de ser permitidos construirán el frente de la bodega mirando a las propiedades de tal manera que los camiones tendrán acceso por la Avenida Slover.

“Lo que los residentes verán desde sus patios son árboles”, dijo.