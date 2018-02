De qué manera cambiará el Seguro Social en 2018

Ya sea que pagues al programa o que estés cobrando beneficios, estas modificaciones te afectarán

La gran noticia para el Seguro social en 2018 es un pequeño aumento para los 61 millones de beneficiarios del programa. El pago promedio mensual aumentará un 2%: de $1,377 a $1,404 dólares el próximo año.

No es mucho, y, lo peor de todo, no todos verán el dinero extra en sus cheques debido a la forma en que se toman las deducciones para las primas de Medicare (ver más acerca de esto a continuación). Pero es digno de mención porque representa el primer ajuste significativo del costo de vida (COLA) desde 2012, cuando hubo un aumento del 3.6%. El año pasado, los jubilados tuvieron un aumento de solo el 0.3%, y no hubo ni un solo aumento durante 2016.

“Cualquier ajuste del costo de vida es bienvenido si tienes un ingreso fijo”, dice Jonathan Peterson, autor de “Social Security for Dummies” (para principiantes, 2012). “Pero este no es gran cosa. Para millones de personas, el precio de las necesidades como atención médica y los medicamentos recetados aumenta mucho más rápido que el 2%”.

Otros cambios para el Seguro social están en la mira para los próximos años también, pequeños retoques pero significativos que te podrían afectar, independientemente de tu edad. Esto hace que sea un buen momento para comprender las complejidades de cómo funciona este importante programa, para que puedas tomar las decisiones correctas en cuanto a planes y reclamos.

Una investigación del 2017 realizada por The Nationwide Institute descubrió que el 91% de las personas no conoce qué factores determinan el pago máximo que pueden recibir, una ausencia de conocimiento que te puede costar mucho dinero si solicitas beneficios antes de lo necesario. En la actualidad, casi dos terceras partes de los jubilados dependen del cheque mensual para al menos la mitad de sus ingresos y para aproximadamente un tercio de ellos, representa el 90% o más.

Para evitar cometer errores de reclamos, presta atención a estos cambios en el Seguro social que tendrán lugar el próximo año:

Si estás en Medicare, probablemente no obtengas mucho del aumento del beneficio en 2018

Aunque los pagos del Seguro social aumentarán el próximo año, mucho de eso quedará nulificado por el aumento en las primas de Medicare (las primas de la parte B normalmente se deducen de los cheques del Seguro social).

“Aproximadamente el 70% de los beneficiarios del Seguro social en Medicare solo verán un aumento de aproximadamente 2 dólares en su cheque mensual”, dice Dan Adcock, un experto en políticas del Comité Nacional para preservar el Seguro social y el Medicare (National Committee to Preserve Social Security and Medicare [NCPSSM]), una asociación de defensa en Washington, D.C.

El restante 30% que no paga las primas de la Parte B verá ese aumento del 2% a partir de enero. Este grupo incluye personas nuevas en Medicare, jubilados con primas cubiertas por planes del lugar de trabajo y personas mayores con bajos ingresos que utilizan tanto Medicare como Medicaid.

La edad para la jubilación completa se está acercando a los 67 años

Las personas nacidas en 1956 serán elegibles para percibir el Seguro social anticipado cuando cumplan 62 años en 2018, pero tendrán que esperar hasta tener 66 años y 4 meses antes de ser elegibles para el beneficio completo. Eso ha subido de los 66 años y 2 meses para los nacidos en 1955. (Durante varias décadas anteriores, la edad para el beneficio completo, que había sido de 65, ha aumentado en incrementos de dos meses y continuará así hasta llegar a los 67 años. Para descubrir la edad para tu jubilación completa, usa esta tabla de la Administración del Seguro social).

Muchos defensores de personas adultas aconsejan esperar al menos hasta la edad para la jubilación completa antes de solicitar el Seguro social. Puedes comenzar a cobrar desde los 62 años, pero serás penalizado por hacerlo. “Si comienzas a cobrar anticipadamente, disminuirá permanentemente tu beneficio”, dice Kathy Stokes, una asesora de AARP.

Si esperas hasta la edad para la jubilación completa, te aseguras de que obtendrá el pago completo. Demorarlo más allá de eso, hasta la edad de 70 años, tiene ventajas adicionales: tu cheque del Seguro social aumentará un 8% anualmente. “No todos pueden hacerlo, pero si puedes, puede ser una opción inteligente”, dice Stokes.

Una advertencia: Existen algunas circunstancias en las que las personas en realidad maximizan sus beneficios mediante la solicitud temprana. Por ejemplo, alguien con una enfermedad terminal que no espera vivir mucho tiempo más allá de la edad para la jubilación completa debería comenzar a cobrar lo antes posible. Y pueden existir algunas razones financieras también, como tener hijos dependientes que también puedan percibir beneficios. Habla con un asesor financiero si piensas que perteneces a ese grupo.

Si ganas más, pagarás un poco más al programa

Los empleados continuarán pagando un 6.2% de impuesto de Seguro social, pero el monto del ingreso sujeto a ese impuesto va a aumentar. Este año, los trabajadores pagaron al programa hasta que llegaron al llamado “techo de ingresos” de $127,200. Este techo va a aumentar a $128,400 en 2018. (Los ingresos que superen ese techo no están sujetos al impuesto del Seguro social). Como resultado, aproximadamente 12 millones de personas pagarán impuestos más elevados de Seguro social. Según el SSA, aproximadamente el 20% de los trabajadores tendrán ingresos superiores al mínimo gravable durante al menos un año de sus vidas laborables.

Algunas personas con altos ingresos verán aumento en sus pagos

El monto de dinero que percibes del Seguro social está determinado por los ingresos de toda tu vida: para hacerlo simple, cuanto más pagues al sistema, más podrás percibir. Para las personas con altos ingresos que se inscribieron al programa a la edad para la jubilación completa, el beneficio máximo aumentará en un 3.7%, desde $2,678 por mes, o $32,244 por año, hasta $2,788 por mes, o $33,456 por año. Pero solo unas cuantas personas son elegibles para el pago máximo: el beneficio promedio del Seguro social en 2018 será de $16,848 para el año.

Si lo solicitas antes pero aún trabajas, puedes conservar un poco más de tus beneficios

Si solicitaste el Seguro social antes de la edad para la jubilación completa y aún trabajas, puedes ganar un poco más sin una sanción en 2018: hasta $17,040 de los $16,920 del último año. Cuando alcanzas ese monto, pierdes $1 en beneficios por cada $2 que ganes. El límite de ingresos es de $45,360 para los que alcanzan la edad para la jubilación completa en 2018, pero luego de alcanzar la edad completa para la jubilación, la sanción ya no se aplica.

Esos ingresos no se pierden de manera permanente. Cuando alcanzas la edad para la jubilación completa, tus beneficios se ajustarán para justificar la cantidad de meses en los que perdiste algunos o todos esos pagos, para que al final puedas recuperarlos.

Las personas más jóvenes deben planificar ahora en caso de beneficios probablemente inferiores

El Seguro social no se aborda en la nueva ley fiscal en el Congreso, pero existe un aspecto de la reforma propuesta que está preocupando a los defensores de los estadounidenses mayores. Actualmente, el Seguro social utiliza una versión del índice de precios del consumidor, conocido como el CPI-W, para calcular los ajustes del costo de vida de cada año. La ley fiscal propuesta utiliza una versión distinta y más estricta, llamada el CPI encadenado, que reporta un índice inferior de inflación.

Adcock de NCPSSM afirma que si se aprueba la factura fiscal, la versión alternativa del CPI puede pasar a ser lo estándar y a la larga podría usarse para calcular los ajustes del costo de vida (COLA) para el Seguro social. “El resultado final es que las personas mayores pueden terminar obteniendo incluso aumentos inferiores del costo de vida en sus beneficios en los años futuros”, dice Adcock.

Además, los defensores están preocupados de que cuando los legisladores se empiecen a enfocar en reducir la deuda masiva federal, los recortes en los gastos pueden ser necesarios y los programas como el Seguro social pueden terminar recortados. Por eso es importante para los trabajadores jóvenes ahorrar para una jubilación, porque el Seguro social no va a ser una red de seguridad tan segura como lo es ahora.