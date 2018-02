Ex asesora latina de Hillary Clinton entra a contienda por gobernación de California

Mientras otros candidatos llevan meses y hasta años haciendo camino para dirigir el estado, Amanda Rentería sorprendió con su candidatura "furtiva" que hasta ahora no ha revelado detalles, fondos o plataforma.

A menos de cuatro meses de las elecciones para gobernador de California, la súbita candidatura de la ex directora política de la campaña de Hillary Clinton, Amanda Rentería, está causando muchas interrogantes en el mundo político.

Rentería no realizó un anuncio formal ni hasta ahora ha hablado directamente con la prensa, pero presentó formalmente su intención de candidatura esta semana.

Varios observadores especularon sobre las intenciones de Rentería, especialmente por la forma en que surgió la noticia sobre su candidatura, sin un anuncio formal o aparentes recursos.

Otros candidatos, entre ellos Gavin Newsom, Antonio Villaraigosa, John Chiang y Delain Eastin, han estado haciendo campaña por meses o más de un año, han recabado fondos, han recorrido el estado y participado en debates.

“Me parece muy tarde para entrar en una contienda como esta en el ambiente de hoy”, dijo la analista política Sherry Bebitch Jeffe, profesora de la Universidad del Sur de California. “Si no tienes millones en el bolsillo para poner en la campaña, no te conocen mucho ni un record de logros públicos…no hay mucho que hacer”.

No es la primera vez que Rentería lanza una campaña política, en 2014 optó por el puesto del congreso que hoy ocupa el republicano David Valadao, en un cambiante distrito del Valle Central. En esa ocasión perdió por amplio margen.

Rentería es oriunda de Tulare, hija de campesinos y ha trabajado en la oficina de congresistas y senadores, antes de ser candidata y luego, directora política de la campaña de Clinton.

Hasta esta semana, tuvo un alto cargo en la oficina del procurador de California y ex congresista Xavier Becerra, quien interrogado al respecto dijo esta semana que Rentería era una persona muy capaz.

Pero lo sorprendente de la candidatura dio para especulaciones, particularmente porque Rentería está vinculada a Becerra y este tiene una complicada relación con Antonio Villaraigosa desde que ambos fueron candidatos a alcalde en 2001.

“No hay amor perdido entre estos dos”, dijo Jeffe. “Por más limitada que sea la posibilidad de Rentería, cualquier cosa que mueva la aguja puede perjudicar a algún candidato y beneficiar a otro“.

Becerra, por otra parte, no ha apoyado a ningún candidato en la competencia y él mismo está en campaña para elegirse esta vez al cargo para el que fue nominado por el gobernador Brown en 2016. La procuraduría quedó vacante cuando Kamala Harris fue electa al senado federal.

Las más recientes encuestas señalan que Villaraigosa está cabeza a cabeza con Newsom y ambos están bien posicionados para obtener los votos necesarios para una segunda ronda electoral.

Rentería sería la única otra latina de alto perfil en la contienda, y expertos apuntan que su base está principalmente en el Valle Central, un área en la que Villaraigosa se está concentrando, aparte del sur de California y el voto latino.

Pero algunos señalaron que su candidatura no podría hacer mucha diferencia.

“Parece una pobre decisión personal sin mucha estrategia”, dijo el estratega demócrata Gil Durán quien ha trabajado para el gobernador Brown, la ex procuradora Harris y el propio Villaraigosa cuando era alcalde.

Agregó que era muy raro para un empleado abandonar a su jefe (Becerra) en año electoral para competir por un puesto que estaría por encima de este en el escalafón.

“En principio, uno no deja a su jefe en año electoral cuando este está en campaña para presentarse una candidatura”, dijo Durán. “Por otra parte, las conspiraciones de las que se están hablando me parecen absurdas, la forma en que se ha hecho es demasiado estúpido para ser una conspiración efectiva”.

Según otro reporte, el director del partido demócrata de California dijo que ya era muy tarde para considerar a Rentería para el apoyo oficial de la tolda política y fuentes aparentemente vinculadas a ella indicaron a otros medios que su candidatura buscaría “ofrecer algo diferente” y alentar el voto de los jóvenes y las minorías.

Este viernes, Newsom recibió el apoyo de la senadora Kamala Harris durante un evento en el área de Los Ángeles.