Kylie Jenner con una hija de Travis Scott, pero en contacto con su ex

El nacimiento de la primera hija de Kylie Jenner, fruto de su aún reciente romance con el rapero Travis Scott, ha conseguido que todas las miradas se posen de nuevo en el antiguo novio de la joven estrella, Tyga, con quien protagonizó una historia de amor que comenzó cuando ella aún era menor de edad y que estuvo repleta de altibajos a lo largo de sus tres años juntos.

Finalmente, a finales de 2016 decidieron seguir caminos separados aparentemente de manera cordial, ya que los dos se mostraron muy cordiales cuando pocos meses después de su ruptura coincidieron en el festival de Coachella. Ahora el propio Tyga ha confirmado que no existe ningún tipo de animosidad entre ellos, y que de hecho siguen manteniendo el contacto, si bien no de manera regular.

“Ya nos estamos haciendo mayores, ¿me entiendes? La nuestra fue una relación que se desarrolló frente al resto del mundo, y así fueron las cosas. Ahora ella tiene una nueva vida, y yo también, y eso es todo. No hay resentimiento por ninguna de las dos partes, ni ningún problema entre nosotros. De vez en cuando hablamos, aquí y allá”, ha explicado de forma escueta Tyga a su paso por el programa ‘Everyday Struggle‘.

El noviazgo del rapero y la celebridad siempre estuvo marcado por la polémica, no solo por la diferencia de edad que existía entre ellos, sino porque él ya tenía un hijo con Blac Chyna, quien más tarde se convertiría en la pareja y madre de la única hija de Rob Kardashian, hermanastro de Kylie, y por tanto en la cuñada de la joven durante un breve período de tiempo.

Esta novela familiar pareció complicarse cuando comenzaron a surgir los primeros rumores sobre el embarazo de Kylie el año pasado, que apuntaban a que Tyga podía ser el padre del bebé en vista de que la futura mamá había mantenido su romance con Travis lo más alejado posible de la atención mediática.

Sin embargo, su ex no tardó en reaccionar rápidamente y con humor a las especulaciones, asegurando vía Twitter: “Que no, que ese niño es mío”, junto a un enlace a un artículo que afirmaba que Kylie iba a convertirse en madre junto a Travis y varios emoticonos de demonios que dejaban claro que su declaración era en realidad solo de una broma.

Por su parte, Kylie siempre ha sostenido que el verdadero motivo por el que Tyga y ella siguieron caminos separados fue que se consideraba demasiado joven como para atarse a una sola persona, lo que meses después no le impidió formar una familia junto a su nuevo chico.

“Entre T y yo no sucedió absolutamente nada malo. Siempre nos unirá un vínculo muy fuerte. No hubo ninguna pelea. Decidimos, bueno, yo decidí que soy muy joven. No quiero mirar atrás dentro de cinco años y sentir que me perdí algo, que él hizo que me lo perdiera, especialmente porque T no es para nada el tipo de persona que querría hacer algo así“, aclaraba hace poco más de un año en su reality ‘Life of Kylie‘.