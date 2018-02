Nunca es tarde para reclamar tu lugar

El instituto FIELD ayuda a trabajadores a aprender inglés, obtener su diploma y lanzar sus propios negocios

Cada tarde, después de la jornada, unos 25 hombres y mujeres se congregan en un pequeño edificio cubierto con murales en la ciudad de Bakersfield.

En las paredes de la escuelita aparecen trabajadores agrícolas, bronceados y sudando bajo el sol, enredados en viñedos. Allí, en el corazón de California, donde se produce la mayoría de las frutas y verduras que se consumen en Estados Unidos, esos hombres y mujeres cansados trabajan para reunir los requisitos necesarios para obtener su diploma de la preparatoria.

Con el apoyo del maestro César Reveles, ellos acuden a la escuela no solo para abrirse paso a un empleo mejor remunerado, sino también para comenzar a construir un mejor porvenir.

Miguel Ibarra, de 44 años, actualmente trabaja en un concesionario de autos, pero su meta es convertirse en dueño de una tienda de reparación de teléfonos. Asimismo, Patty Smith, de 41 años, trabaja en una florería por ahora, pero después de convertirse en cosmetóloga tiene planeado abrir su propio salón de belleza.

“Quiero que sea un negocio que aporte a la comunidad”, dijo Smith. “Quiero ayudar a personas que estén luchando contra el cáncer y con dificultades de aprendizaje, así como a familias de bajos recursos”.

La Preparatoria Chárter EPIC César Chávez donde estudian Ibarra y Smith es parte del Instituto de Educación y Desarrollo de Liderazgo del Trabajador Agrícola (FIELD, por sus siglas en inglés). Fundada en 1972 por el renombrado líder sindical, la organización sin ánimo de lucro se dedica a engendrar personas capaces de abogar por sí mismas. Al principio, FIELD se enfocaba en apoyar a quienes trabajan en la industria agrícola, en su mayoría pobres y de origen latino; hoy día el programa abre las puertas a cualquier trabajador que busque superarse.

“Empezamos por ofrecerles clases de inglés. Luego los impulsamos a obtener su diploma de la preparatoria. Y después los animamos a seguir estudiando, o les ayudamos a abrir su propio negocio”, explicó David Villarino, quien encabeza la rama educativa de la organización.

La autosuficiencia es un pilar central de FIELD. “Después de tantos años de trabajo, César se dio cuenta de que no podíamos seguir suplicando por salarios justos toda la vida”, dijo Villarino. “Los trabajadores tenían que convertirse en los dueños de las empresas”.

Villarino fue parte de esa visión. Durante seis años, él fue guardaespaldas del líder sindical. A mediados de los años 70, Chávez le sugirió que metiera una solicitud para la escuela de negociación de la Unión de Trabajadores Campesino (UFW) y convertirse en uno de los agentes que le ayudaría al sindicato a negociar con grandes empresarios.

En ese entonces, Villarino solo había logrado egresar de la preparatoria y no se creía capaz. Por ello, no metió la solicitud.

Chávez se enojó.

“Me llamó a su oficina. Me pidió tomar asiento. Y luego me dijo: ‘Noté que no metiste solicitud’. Y yo le comencé a decir que no me creía capaz y cosas por el estilo cuando de repente ¡zas!”

Con su puño, Chávez golpeó el escritorio, interrumpiendo a Villarino. “Yo no quiero oír nada de eso. Y quiero tu solicitud en mi escritorio mañana mismo”, le dijo.

“Y así fue. Él me mandó a estudiar, a tomar el lugar de los abogados en las negociaciones … Él tuvo más fe en mí, de la que yo tuve en mí mismo.”, remarcó Villarino con lágrimas en los ojos.

Desde su inicio, FIELD ha tenido 700 egresados y actualmente prepara a 7,000 estudiantes en sus sucursales a lo largo de los valles de San Joaquín y Sacramento. Gracias a una subvención millonaria por parte del Departamento de Educación de California, la organización ampliará sus servicios en el sur de California, con el fin de pronto tener a algunos de sus propios egresados no solo impartiendo clases, sino como dueños de las escuelas.

