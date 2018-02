Senador Tony Mendoza acusado de acoso sexual demanda al Senado para ser reinstalado en su curul

Se queja de violaciones al debido proceso, y discriminación; el Senado dice que la semana que entra darán resultados

El senador demócrata de Artesia, Tony Mendoza demandó al Senado de California para poner fin a la suspensión indefinida al cargo que le impusieron el año pasado tras una acusación por presunto acoso sexual a tres ex empleadas de la legislatura estatal. Un día después, el Senado respondió que la próxima semana darán a conocer los resultados de la investigación en su contra.

En la demanda, Mendoza se queja de discriminación en el trato dado por el Senado ya que al menos otro senador ha sido acusado de acoso sexual y se encuentra bajo investigación pero no ha sido suspendido ni sus representados se han quedado sin representación como en su caso.

“El trato desigual del Senado con sus propios miembros y sus representados junto con su secreto proceso de investigación es equivocado y profundamente problemático”, se señala en la querella.

Aunque no lo llaman por su nombre, se refieren al senador demócrata Bob Hertzberg, a quien no lo forzaron a ausentarse del cargo mientras se lleva a cabo su investigación, luego de los alegatos de que ha abrazado inapropiadamente a la gente.

Mendoza fue acusado de comportarse inapropiadamente con tres jóvenes mujeres que trabajaron con él, incluso por al parecer haber invitado a una de ellas a su casa y ofrecerle alcohol a pesar de que era menor de edad.

Adriana Ruelas, quien trabajó para él también entabló una demanda por discriminación alegando que Mendoza la despidió después de quejarse de su conducta hacia una de las mujeres.

El senador Mendoza ha negado cualquier ofensa.

La demanda contra el Senado indica que los miembros del Comité de Reglas lo han prejuzgado y públicamente han señalado que el senador Mendoza no tiene decencia, “aún cuando el Comité de Reglas por sí mismo determinó en 2017 que las acusaciones hechas por una ex empleada en contra del senador Mendoza no tenían sustento”.

Establece que el proceso del Senado y sus procedimientos para manejar las acusaciones de acoso sexual son un misterio, lo cual le ha impactado injustamente a él y sus representados, al público y a las víctimas del acoso sexual, que no tienen una idea de cómo sus quejas son manejadas.

Mendoza se queja en la demanda de que sus continuas solicitudes de transparencia y un debido proceso son ignoradas, por lo que no han tenido otra opción que buscar intervención judicial.

La querella también la presenta Roger Bagne, un residente de su distrito el 32 ya que al ser aprobada la resolución 79 del Senado, los cinco miembros del comité de Reglas suspendieron al senador Mendoza indefinidamente sin que se le pobrara alguna ofensa.

“Esto dejó al señor Bagne y a los representados por el senador Mendoza indefinidamente sin representación”, indica la querella.

Respuesta oficial

Un día después de la demanda, el Comité de Reglas del Senado, quien es otro de los demandados por Mendoza, respondió que las firmas legales de Gilbson Dunn y Van Dermyden Maddux han terminado las investigaciones de acoso sexual en contra del senador Mendoza.

“El comité tomará los hechos y resultados en consideración y regresará el martes 20 de febrero para finalizar las recomendaciones sobre el asunto. Si se recomienda acción disciplinaria, los hechos y resultados del reporte serán presentados tanto a las bancadas demócratas y republicanas el miércoles 21 de febrero”, dijeron en un comunicado.

Si el Comité de Reglas recomienda acción disciplinaria y una resolución es considerada en el pleno del Senado, el senador Mendoza a quien se la ha dado la oportunidad de presentar su posición durante el proceso de investigación, tendrá la oportunidad de contestar en el piso de la cámara alta.

Bajo el artículo IV de la sección 5 de la Constitución de California, la suspensión o expulsión de un senador en funciones solo puede darse con el voto de las dos terceras partes del Senado. Una reprimenda oficial de un senador en funciones requiere un voto de la mayoría del Senado.