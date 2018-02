Bonitos, algunos, baratos pocos, pero eso sí, son poco confiables para quien los adquiere

Existen buenas y malas compras, pero hoy hablaremos de las peores inversiones en autos para 2018.

Esto se basa en algunos de los autos que en este 2018 peores características presentan de acuerdo a su clase, es decir, los que menos satisfacen a los compradores, por lo que no solo te diremos qué modelos son una mala inversión, sino qué puntos son los que lo transforman en ello.

1-Dodge Grand Caravan

No solo tiene un diseño poco atractivo y una segunda fila de asientos terriblemente incómoda, sino que su economía de combustible es la peor de todas las máquinas de su tipo. Un precio competitivo que no vale la pena pagar.

2- Fiat 500

A muchos les gustó este pequeño, hasta que escucharon términos como motor de revoluciones libres, terrible manera de hacer los cambios, pobre manejo, incomodidad, entenderás por qué es mejor guardarte tu dinero.

3- Ford Transit Connect

Este vehículo es un Focus crecido, en él caben seis o siete personas, pero no es una mini van, no es una pick up, no es una camioneta, sino algo terrible. Mala economía, poca potencia e incomodidad en un solo lugar.

4- Dodge Journey

Para muchos es una sorpresa encontrar este vehículo en la lista, pero los que saben de su mala economía, pobre seguridad en pruebas de impacto, además de incómoda para los pasajeros. Como el FIAT 500, es un auto barato, no caigas en la tentación.

5- Mercedes-Benz GLA

Un Mercedes en la lista, sí, aunque no lo crean, la versión con esteroides del CLA, tiene los problemas de los autos de lujo, tales como la poca refinación de su sistema de dual-clutch eléctrico y una transmisión pobre.