Todo comienza con una buena limpieza

La salud y luminosidad del rostro depende de cómo lo libremos de las impurezas

Si no te quitas el maquillaje todos los días antes de dormir o no lavas tu rostro a diario con los productos indicados, estás cometiendo uno de los errores más grandes que le restarán a tu piel lozanía y juventud.

Limpiarse la cara debe ser un hábito diario igual que cepillarse los dientes, y requiere de un poco de tiempo y dedicación.

Pero, ¿cómo hacerlo?, ¿qué productos usar?, ¿a qué temperatura debe estar el agua?, son algunas de las preguntas que muchas personas se hacen. Para contestarlas, conversamos con la Dra. Helen Knaggs, dermatóloga y vicepresidente de investigación y desarrollo global de Nu Skin, quien compartió sus mejores consejos.

¿Cuáles son los pasos correctos para limpiar el rostro a diario?

Es importante seleccionar el limpiador indicado según tu tipo de piel. Si es seca, no se recomienda eliminar los aceites y sebos con productos muy fuertes o agresivos; si la piel tiende a ser más grasosa, entonces es importante evitar productos que tienen aceites.

Casi todos los expertos están de acuerdo que es mejor lavarse la piel con agua tibia, ya que el agua caliente puede lastimar el cutis, pero el agua fría no limpia tan bien. También es importante enjuagarse bien la piel y eliminar todo residuo del limpiador.

Para aplicar las cremas, aceites o lociones limpiadoras hay muchos dispositivos o cepillos que ayudan y complementan el régimen de limpieza del cutis, y que ofrecen otros beneficios como la reducción de los poros, cutis más brillante y piel más suave y firme, lo cual puede ser difícil lograr con solamente las manos.

¿Es buena la exfoliación? ¿cómo y cuántas veces?

Puede ser importante para mantener la piel – especialmente la más madura – saludable. Sin embargo, exfoliarse en exceso puede resultar en piel más pálida y menos brillosa.

La frecuencia de exfoliarse realmente depende de que tan delicada es la piel y que tan intensamente se exfolia la persona. Por ejemplo, si alguien tiene la piel muy sensible, se recomienda una exfoliación suave. Las personas con piel grasosa pueden usar un producto más agresivo. La frecuencia depende también de qué tipo de exfoliador estés usando. Un exfoliante formulado apropiadamente se puede usar a diario o cada vez que se limpie el cutis, con tal de que no interrumpa el equilibrio y no se irrite la piel.

Aceites, cremas, jabones, lociones – ¿cuáles son mejor según el tipo de piel?

Lo más importante es seleccionar los productos adecuados de acuerdo con el tipo de piel. Para esas personas que tienen piel ‘combinada’ – es decir grasosa y seca – el producto tiene que estar diseñado para ayudar balancear las secciones del cutis que son más grasosas o más secas. Las personas con piel más seca pueden usar productos más ricos e hidratantes como cremas. Hay algunas personas que encuentran que ‘menos es más’ y ven resultados sin aplicar demasiados productos, esto es especialmente cierto para gente con problemas de la piel más serios, como el acné.

Algunos mitos sobre la limpieza de cutis

Un mito común es ‘más es mejor’ pero esto no siempre es el caso. Como mencione anteriormente, menos puede ser más para algunos tipos de piel. Aplicarse demasiado producto puede ser contraproductivo y causar irritación, dolor y enrojecimiento sin dar resultados. Es ideal encontrar el balance perfecto para tu piel sin hacer demasiado o no hacer suficiente.

Tener la capacidad de seleccionar productos diseñados especialmente para tu piel es lo más esencial.

¿Cuáles son los mejores aparatos para la limpieza?

