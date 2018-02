Esquina migratoria: ciudadano quiere traer a una amiga de visita a Estados Unidos

Soy ciudadano estadounidense, tengo deseo de invitar a este país a una amiga que vive en Veracruz, México. Ella es casada, pero separada por 19 años. ¿Qué trámite debo seguir?

Individuos que desean visitar Estados Unidos temporalmente como visitantes deben solicitar la visa b1/b2. Esta visa esta diseñada para viaje temporal a Estados Unidos con el propósito de visitar y no una estadía permanente.

Normalmente, para solicitar su visa de visitante, la persona debe ir a su embajada o consulado de Estados Unidos local. Para tener éxito en su solicitud, es importante que pueda demonstrar la razón de su viaje y que tiene intención de regresar a su país al terminar su permiso de viaje en Estados Unidos.

Esto requiere documentación del propósito del viaje, fondos necesarios y pruebas que tiene fuertes lazos que lo arraigan a su país, en este caso México, como puede ser un empleo, cuentas bancarias, propiedades y familia.

La mejor solución es tener una solicitud con la documentación adecuada para que su amiga pueda obtener una visa b1/b2 como son comprobantes de empleo, reporte de su cuenta de banco, plan de viaje que incluya fechas tentativas de vuelo, fechas tentativas de reservación de hotel, lugares para visitar, actividades a realizar, cartas-invitación a actividades, entre otros. No importa su estado civil.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio