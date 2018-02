Oxnard pide que reclames tu dinero

Hay $300,000 dólares en fondos no reclamados

Los residentes de Oxnard que crean que esta ciudad les debe dinero tienen hasta el día sábado, 24 de febrero, para someter un reclamo y cobrar dichos fondos.

La Ciudad actualmente retiene más de $300,000 dólares en fondos no-reclamados, representando más de 2,100 cheques sin cobrar, incluyendo cheques de empleados que nunca fueron depositados, cheques del Fondo General, de Parques y Recreación y cheques de la Ciudad para pagos de cobros a vendedores y proveedores de servicios.

Si no se reclamen a más tardar el sábado, los fondos se volverán propiedad de la Ciudad de Oxnard.

Para saber si tu eres de los afortunados a quien la ciudad le adeuda dinero, visita el sitio web http://www.oxnard.org y haz click en el enlace de “Oxnard News” dónde dice “Does the City of Oxnard owe you Money?”,

También puedes revisar la lista completa en: http://bit.ly/2HwcsCD.