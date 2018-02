Tiempos revueltos en las organizaciones empresariales latinas

En medio de la controversia Javier Palomarez ha sido sustituido por un ex ejecutivo de American Airlines al frente de la Cámara de Comercio Hispana de EEUU

La Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos (USHCC) vive meses revueltos que han resultado en la abrupta salida del que ha sido su presidente durante nueve años, Javier Palomarez. El pasado lunes, The New York Times publicó que hay contra él acusaciones de acoso sexual y actividades financieras no apropiadas.

En la misma semana, Palomarez ha sido sustituido interinamente por Fernand Fernández, quien hasta el pasado abril fue responsable de mercadotecnia de American Airlines. En una entrevista este viernes con El Diario, Fernández no dejó de mencionar que el trabajo de la Cámara se hará con transparencia “y para la comunidad a la que servimos”.

El board, o consejo directivo, de la USHCC no ha dado detalles de la salida de Palomarez y sólo apuntó en la declaración oficial escrita a que el compromiso de esta Cámara es asegurar “que la organización es gestionada con dignidad, respeto y una cuidadosa administración de sus recursos financieros”.

Entre tanto, varios reportes y fuentes apuntan a que la presidenta de la Fundación USHCC, Nina Vaca, verificó problemas con la compensación de Palomarez. El Diario ha intentado sin éxito ponerse en comunicación con Vaca, presidenta y fundadora de Pinnacle Technical Resources.

A los problemas sobre la compensación se han unido alegaciones de presunto abuso sexual cometido contra la exjefa del gabinete de la Cámara, Gissel Gazek Nicholas, por parte de Palomarez.

Estas acusaciones fueron calificadas por Palomarez de “conspiración” por parte de Vaca, Nicholas y dos miembros del consejo de la USHCC.

Así lo hace constar Palomarez en una acción judicial presentada ante un tribunal de Dallas con la que busca obtener declaraciones de Vaca con las que argumentar una futura demanda.

En el escrito presentado ante el juez con fecha 11 de enero de 2018 Palomarez explica, entre otras cosas, que se le ha acusado impropiamente de cobrar más sueldo del que se pactó, por valor de $1.5 millones, y especula que la acusación de acoso sexual es parte de la misma campaña contra él.

Palomarez niega haber tocado inapropiadamente a Nicholas y cree que esa acusación se ha interpuesto para avanzar la causa contra él. Palomarez, que reconoce haber tenido una relación íntima con Vaca que finalizó, vuelve a especular en este mismo escrito que presentó en el tribunal que Vaca podría haber designado a Nicholas como su sucesora al frente de la cámara.

Palomarez cree que esta empresaria “le ha difamado ante numerosos miembros, consejeros y empleados de la USHCC y la Fundación USHCC”.

Abandonan la Cámara

La situación se enrareció tanto que a finales de enero, la California Hispanic Chambers of Commerce, envió una carta al presidente del Consejo de la USCHH, Dan Salazar, y la propia Vaca, pidiendo aclaraciones sobre las revelaciones de acusaciones de acoso sexual y financieros.

En esa misma carta de la Cámara de Comercio californiana también se hace alusión que muchas cámaras locales y estatales están abandonando la USHCC.

Una de las que ya no está en esta organización es la New York State Coalition of Hispanic Chamber of Commerce (NYSCHCC), cuyo presidente, Frank García, demandó a la USHCC y a Palomarez en un juzgado de Brooklyn.

La relación entre García y Palomarez se tensó y rompió definitivamente después de que el primero recriminase que la Cámara de Washington se encontrara con el entonces candidato a las primarias republicanas, Donald Trump.

La NYSHCC fue una de las cámaras que fueron invitadas a dejar la organización. Ahora, esta cámara junto con otras, como la de California, están dando vida a la National Association of State Latino Chamber of Commerce y trabajando por su cuenta sin contar con Washington. García presidirá a partir del próximo mes esta asociación con sede en Sacramento (California).

Tanto él como sus homólogos en la organización californiana demandan más transparencia de la USHCC, además de democracia a la hora de elegir a los miembros del consejo (algo que no ocurre desde hace una década). García explica que hay otras cámaras estatales que tienen las mismas preocupaciones.

Una de sus peticiones es que los miembros locales y estatales sean parte de la directiva que ahora está formada mayoritariamente por empresarios y representantes de grandes corporaciones.

García explicó a El Diraio que lamenta la falta de democracia, los conflictos de intereses que hay en el consejo y el hecho de que no haya pequeños o medianos empresarios en él.

Desacuerdos

El presidente de la NYSCHCC expresó su frustración con el nombramiento de Fernandez. “Otra vez es ‘Corporate America’ y no es un empresario que sepa gestionar la actividad de una Cámara”

García cree que todo el consejo tiene que renunciar y cree que hay muchos conflictos de intereses en este órgano de gobierno.

Él cree que cuando su demanda se presente con todas las evidencias ante el juez se va a arrojar luz sobre la situación de la USHCC. El viernes explicó que los demandados quieren que desista de esta causa. “Pero yo quiero que haya cambios de verdad y que haya una renovación, y si tiene que haber una intervención como ocurrió en Nueva York con la parada puertorriqueña, que la haya”.

Un presidente para la transición