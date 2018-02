Asambleísta Cristina García responde a acusaciones de acoso sexual

La legisladora de Bell Gardens dijo que las denuncias son parte de un esfuerzo para desacreditarla

Cristina García, la legisladora de la Asamblea de California que ha sido acusada de acoso sexual por cinco personas, dijo que las denuncias son parte de un esfuerzo de carácter político que busca desacreditarla.

La demócrata de Bell Gardens solicitó una licencia sin goce de sueldo la semana pasada mientras se realizan las investigaciones, pero niega haberse comportado de forma indebida. En una declaración al Washington Post, García dijo que las “acusaciones simplemente no son ciertas y son inconsistentes con (su) sistema de valores personales y cómo trat(a) de comportar(s)e como funcionaria”. Incluso, de acuerdo con la legisladora, un investigador privado le ha estado llamando a antiguos miembros de su personal, así como a inquilinos de propiedades que posee, buscando información en su contra.

García no precisó quién cree que estar detrás de los presuntos esfuerzos de difamación en su comunicado. Sin embargo, la semana pasada, un antiguo miembro del personal de la asambleísta compartió un mensaje de voz con el diario The Sacramento Bee, en el cual un investigador privado le solicita una entrevista para hablar de García. El diario llamó al investigador y le dejó un mensaje, pero no ha recibido respuesta.

Daniel Fierro, quien acusa a García de acariciarle la espalda, apretarle el trasero e intentar agarrarle el órgano masculino, mantiene su palabra y dijo no estar al tanto de ningún investigador.

Elegida en 2012, García – quien también era la presidenta de la bancada de las mujeres en la legislatura estatal – alcanzó notoriedad por su activismo en contra del acoso sexual y los derechos de las mujeres. Durnate su mandato ha presentado legislación para derogar los impuestos sobre productos de salud femenina. La legisladora también fue coautora de un proyecto de ley que amplía la definición legal de violación para incluir todas las formas de agresión sexual no consensual.

