El final de “Señora Acero” enfureció a muchos televidentes

El regreso de un personaje no gustó

Este martes llegó a su final la cuarta temporada de “Señora Acero“ a través de Telemundo y como había adelantado su protagonista Carolina Miranda, parte del público terminó furioso.

“Se van a sorprender. Sé que vamos a tener enojo del público, emociones, sorpresas y suspenso. Créanme esto apenas va a comenzar”, dijo antes del capítulo final “La Coyote”.

Y es que el capítulo final dejó la puerta abierta para una próxima temporada, además de que despidió a varios personajes principales como Indira Cárdenas (Gaby Espino) y el ‘Indio Amaro’ (Jorge Zárate).

Definitivamente lo que más llamó la atención y causó extrañamiento fue la reaparición de “El Teca” Martínez (José Luis Reséndez).

“Explíquenme como revivió “El Teca”, “Que no Mam$% como que el Teca ya lo habían matado y Hasta a su doble ya no da para más mejor no hubiera muerto el indio muy mal final”, “Nooo me gusto ni me va a gustar el Teca es horrible como habla , no me gusta su actuación en fin para mi llego la hora de ver Amor sin ley en Univisión. Por esa razón deje de ver Univision y ahora Telemundo esta peor que ellos. Por favor no somos niños para creer que los muertos resucitan Señor Varoni. Tengan más Imaginación”, se quejaron algunos televidentes a través de la cuenta de Instagram de Telemundo.

“Yo quisiera saber cuantos muertos mas van aparecer. Acaso Sara, Manuel, Araceli o vicente acero. Por que porqueria @telemundo creen que hacen algo bien y es basura lo que estan haciendo ultimamente. O la final seria que el indio amaro este vivo”, agregó otro.

Algunos aseguraron que la serie comenzó bien, pero el final dejó mucho que desear.

“Ay no, ya está serie es un disparate, parece los muñequitos, tremenda disolución con tanta ficción, empiezan buenísimas y por estar estirando las, hacen tremenda ca$%”, se quejó otra persona de la audiencia.

Por su puesto que no todos los comentarios fueron negativos, otros se dijeron sorprendidos y listos para una quinta temporada, que ya confirmó el creador Roberto Stopello.